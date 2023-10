Saldi Halloween CDKeys: tantissimi giochi in offerta con sconti sino al 97%

Se la vostra libreria di giochi comincia a sentirsi un po' vuota e state cercando quell'adrenalina di un nuovo titolo da esplorare, non potete perdervi le offerte di Halloween su CDKeys, con sconti che possono raggiungere il 97%! E non preoccupatevi, l'ampia selezione non riguarda solo i titoli horror.

Dal dinamico mondo dei gestionali, agli emozionanti action, senza dimenticare i racing games e i picchiaduro, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E per chi pensa che si tratti solo di giochi per PC, si sbaglia di grosso. L'offerta si estende anche a Xbox e Nintendo Switch, garantendo un divertimento senza fine per tutti.

Saldi Halloween CDKeys, perché approfittarne?

La risposta è semplice: CDKeys non è solo uno dei rivenditori di codici più noti ed affidabili, ma garantisce anche acquisti legittimi a prezzi notevolmente ridotti. E se possedete una Xbox, sia essa Series X o Series S, il processo è ancora più semplice. Dopo l'acquisto, riceverete un codice via e-mail, pronto per essere riscattato e iniziare a giocare.

E dato che siamo in pieno spirito di Halloween, perché non immergersi in un'avventura horror? Dai un'occhiata a titoli come Dying Light, ora disponibile nella versione Platinum a soli 5,69€, o Resident Evil 7 Biohazard, in offerta a 5,39€.

Non dimentichiamoci delle card per i servizi in abbonamento. L'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate è ora a 28,69€, mentre quello annuale per Nintendo Switch Online è a soli 15,49€. Sono occasioni imperdibili, specialmente in un periodo in cui le promozioni su questi servizi sono rare.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Scoprirete un'ampia selezione di titoli per diverse piattaforme, come PC e console. Che siate interessati a videogiochi di azione, avventura, strategia, sport o altro ancora, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, ci teniamo a ricordarvi che il nostro sito si impegna quotidianamente per segnalare le migliori offerte disponibili online. Non dimenticate di visitare la nostra area dedicata, in cui condividiamo costantemente promozioni, sconti e occasioni imperdibili da sfruttare.