Il western interattivo di Rockstar Games continua a macinare numeri da capogiro e si posiziona ormai tra i titoli più venduti nella storia dell'intrattenimento videoludico.

Red Dead Redemption 2 ha raggiunto quota 79 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, consolidando il proprio status di fenomeno commerciale e avvicinandosi pericolosamente al podio assoluto dei giochi più acquistati di sempre.

L'annuncio è arrivato durante l'ultima conferenza finanziaria di Take-Two, che ha delineato un quadro straordinario per l'avventura ambientata nel Far West americano.

La serie complessiva di Red Dead ha toccato i 106 milioni di unità vendute, ma è evidente come il secondo capitolo rappresenti il motore trainante di questo successo.

Il titolo del 2018 ha conquistato un traguardo particolarmente significativo nel mercato statunitense, dove risulta essere il videogioco più redditizio degli ultimi sette anni considerando i ricavi generati anziché il semplice numero di copie.

Questo parametro, che misura i guadagni in dollari piuttosto che le unità distribuite, testimonia non solo l'ampia diffusione del gioco ma anche la sua capacità di mantenere prezzi elevati nel tempo.

Secondo le stime degli analisti di settore, Red Dead Redemption 2 si colloca attualmente al quarto posto nella classifica dei videogiochi più venduti nella storia. Davanti a lui resistono solo tre colossi: Minecraft in prima posizione, seguito da GTA 5 dello stesso publisher e dal fenomeno Wii Sports legato alla console Nintendo.

Il capolavoro western ha così superato Mario Kart 8, altro titolo di enorme successo commerciale.

Contrariamente al fratello maggiore GTA Online, che continua a generare entrate miliardarie per Rockstar Games, la componente multiplayer Red Dead Online non è mai decollata come sperato. Il servizio rimane tecnicamente attivo ma ha attraversato anni di stallo, senza riuscire a catturare l'attenzione del pubblico con la stessa intensità del contenuto principale in singolo giocatore.

Questa discrepanza evidenzia come non tutte le formule di successo siano replicabili, nemmeno all'interno dello stesso universo creativo.

La stessa conferenza finanziaria ha portato un'altra notizia destinata a far discutere: GTA 6 ha subito un ulteriore slittamento e arriverà ora il 19 novembre 2026.

Un rinvio che prolunga l'attesa per quello che si preannuncia come uno dei lanci più importanti nella storia dell'industria videoludica, mentre Red Dead Redemption 2 continua imperterrito la sua cavalcata commerciale verso nuovi record.