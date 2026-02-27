Il mondo dei Pokémon si prepara a una nuova generazione, e questa volta il palcoscenico è la Nintendo Switch 2. The Pokémon Company e Game Freak hanno ufficialmente annunciato Pokémon Onda e Pokémon Vento, i capitoli che segneranno l'inizio di una nuova era per uno dei franchise più longevi e amati della storia videoludica.

I due giochi usciranno nel 2027 in tutto il mondo contemporaneamente, una scelta che riflette la tendenza degli ultimi anni a sincronizzare i lanci globali per evitare spoiler e disparità di accesso tra le varie regioni, Italia inclusa.

La finestra di rilascio è ancora ampia, ma l'annuncio anticipato permette alla community di iniziare a speculare, teorizzare e — come da tradizione — appassionarsi ai nuovi starter.

Ed è proprio sui Pokémon di partenza che si concentra tutta l'attenzione dei fan in questo momento. La nuova tripletta è composta da Browt di tipo Erba, Pombon di tipo Fuoco e Gecqua di tipo Acqua, tre creature inedite che seguono la classica triangolare degli elementi.

Come già accaduto con i lanci di Pokémon Scarlatto e Violetto, il dibattito sullo starter preferito ha già invaso Reddit, X e i principali forum italiani dedicati alla serie.

Oltre ai tre starter, l'annuncio conferma la presenza di un Pikachu speciale, la cui natura e forma non sono ancora state rivelate in dettaglio.

La mascotte del franchise è da sempre protagonista di varianti esclusive legate ai singoli capitoli, e questa non sarà da meno: i collezionisti e i giocatori competitivi avranno certamente gli occhi puntati su questa versione particolare della creatura più iconica della serie.

Dal punto di vista tecnico, Game Freak si trova di fronte a una nuova opportunità dopo le critiche ricevute per le performance di Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch, dove problemi di frame rate e pop-in della vegetazione avevano sollevato discussioni accese sulla qualità tecnica del prodotto.

La Switch 2 offre hardware sensibilmente superiore, e le aspettative della community riguardo alla solidità tecnica dei nuovi capitoli sono decisamente più alte.

Al momento non sono stati comunicati dettagli su gameplay, ambientazione, meccaniche inedite o modalità multiplayer e competitive.