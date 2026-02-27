Pokémon Champions si candida a diventare uno dei titoli più attesi del 2026 per la community di giocatori competitivi del franchise.

The Pokémon Company e il team di sviluppo The Pokémon Works hanno ufficialmente annunciato una finestra di lancio per questo battle game dedicato, confermando che il gioco punterà a soddisfare sia i fan casual che i giocatori più orientati al competitivo.

Il titolo arriverà su Nintendo Switch ad aprile 2026, mentre la versione mobile per iOS e Android seguirà nel corso dello stesso anno.

Una strategia di lancio multi-piattaforma che ricorda l'approccio adottato con Pokémon GO e Pokémon UNITE, con la priorità data alla console Nintendo prima di espandere la base utenti al mercato mobile, storicamente più redditizio in termini di player count.

Dal punto di vista del gameplay, Pokémon Champions si concentra esclusivamente sulle battaglie, proponendo meccaniche familiari ai veterani della serie principale.

Il titolo include due formati distinti e tre modalità di battaglia, un dettaglio che suggerisce la presenza di varianti competitive strutturate, potenzialmente allineate agli standard dei tornei ufficiali del Video Game Championship (VGC), il circuito competitivo globale del franchise.

La funzionalità più interessante per i giocatori più dedicati è senza dubbio la compatibilità con Pokémon Home, il servizio cloud che permette di conservare e trasferire i propri Pokémon tra i diversi titoli della serie.

Questo significa che i team allenati con cura in Pokémon Scarlatto e Violetto o costruiti pazientemente nelle generazioni precedenti potrebbero trovare utilizzo diretto in Champions, abbassando drasticamente la barriera d'ingresso per chi non vuole ricominciare il grind da zero.

Un nuovo trailer è stato pubblicato contestualmente all'annuncio, che mostra le dinamiche di gioco in azione. The Pokémon Works, studio dedicato allo sviluppo di questo progetto, sembra puntare su un'esperienza snella e centrata sull'aspetto più strategico del franchise, senza la componente esplorazione tipica dei capitoli principali della serie.