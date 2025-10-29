Il successo di PlayStation Portal non sembra destinato a rallentare. Il dispositivo portatile per il Remote Play, lanciato come accessorio complementare a PlayStation 5, ha già conquistato circa il 5% della base installata della console negli Stati Uniti — un risultato notevole per un prodotto nato come esperimento. E ora, se alcuni leak provenienti da Reddit dovessero rivelarsi autentici, Sony sarebbe pronta a trasformare il Portal in qualcosa di molto più ambizioso di un semplice terminale di streaming domestico.

Secondo alcune immagini circolate online, nelle pagine dello Store dedicate a Deliver At All Costs e The Outer Worlds 2 comparirebbe una dicitura intrigante: “Pre-ordina per giocare e trasmettere in streaming istantaneamente al lancio su PS Portal o PS5 (solo con PS Plus Premium)”. Una frase che, se confermata, suggerirebbe un upgrade radicale alla tecnologia cloud di Sony.

Attualmente, gli utenti PS Plus Premium possono trasmettere in streaming un numero selezionato di titoli direttamente su PS5, oppure accedere al catalogo PS Plus Game Catalogue tramite PS Portal. Ma questa nuova dicitura lascia intendere un passo avanti deciso: la possibilità di pre-ordinare e giocare immediatamente in cloud su PS Portal, senza neppure accendere la propria console domestica. In altre parole, il primo vero tentativo di rendere PS Portal un dispositivo autonomo, capace di interagire direttamente con il cloud di PlayStation.

Una mossa coerente con la strategia “silenziosa ma costante” che Sony sta perseguendo sul fronte dello streaming: niente proclami, nessuna rivoluzione improvvisa, solo miglioramenti graduali per un ecosistema che un giorno potrebbe diventare la base del gaming PlayStation. La qualità dello streaming resta naturalmente legata alla connessione, ma finora le prestazioni di PS Portal si sono rivelate sorprendentemente solide.

Il colosso giapponese sembra voler costruire le fondamenta del proprio futuro nel cloud gaming senza bruciare le tappe, preferendo un approccio progressivo e concreto. Se tutto andrà come previsto, presto i giocatori potranno acquistare e giocare ai titoli del PS Store direttamente dal loro PS Portal — senza dover dipendere dalla console. Una piccola rivoluzione che, come spesso accade con Sony, potrebbe arrivare nel modo più discreto possibile.