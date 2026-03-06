Anche per la Pasqua 2026 torna una delle collaborazioni più curiose tra mondo del gaming e dolciumi: l’uovo di Pasqua KitKat x PlayStation. L’iniziativa, già vista negli anni scorsi, ripropone la combinazione tra il celebre snack al cioccolato e l’ecosistema Sony, con una sorpresa pensata soprattutto per i giocatori.

L’uovo, dal peso di 240 grammi, è disponibile in due varianti di gusto: finissimo cioccolato al latte oppure una versione più intensa con caramello, pensata per chi preferisce sapori più decisi. Ma il vero richiamo, come spesso accade in queste edizioni speciali, è rappresentato dalla sorpresa contenuta all’interno.

Ogni uovo include infatti una doppia sorpresa garantita. Da una parte troviamo un KitKat Bunny di cioccolato, piccolo extra da gustare una volta scartato l’uovo. Dall’altra è presente un voucher con codice digitale che permette di riscattare sette giorni di abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Il codice consente quindi di provare gratuitamente, per una settimana, il livello più completo del servizio in abbonamento di Sony. Tra i vantaggi disponibili troviamo il gioco online, il cloud gaming e l’accesso al catalogo completo dei giochi inclusi nel servizio, che comprende centinaia di titoli tra produzioni recenti e grandi classici del passato, inclusi diversi giochi delle prime generazioni PlayStation.

Non finisce qui, perché l’iniziativa prevede anche una meccanica bonus legata ai celebri trofei PlayStation. In alcune confezioni, infatti, è possibile trovare un Trofeo PlayStation speciale che consente di partecipare all’assegnazione di premi dedicati alla community.

Tra le ricompense in palio figurano diversi prodotti ufficiali dell’ecosistema Sony, tra cui una PS5 Digital Edition, controller DualSense, gift card PlayStation Store e ulteriori abbonamenti PlayStation Plus. La doppia sorpresa principale resta comunque garantita in tutte le confezioni, mentre i premi extra sono naturalmente legati alla fortuna dei partecipanti.

L’uovo di Pasqua KitKat x PlayStation è già disponibile all’acquisto sia online sia nella grande distribuzione, inclusi i principali supermercati e store digitali. Per i fan della piattaforma Sony, si tratta quindi di un modo diverso dal solito per celebrare la Pasqua… magari approfittando anche di una settimana gratuita per esplorare il catalogo di PlayStation Plus Premium.