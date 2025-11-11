Il Giappone si prepara ad accogliere una nuova frontiera del merchandising Pokémon con l'apertura di PokéPark Kanto, la prima attrazione permanente dedicata ai mostriciattoli tascabili in versione outdoor. Situato all'interno dello Yomiuriland, parco divertimenti nella periferia di Tokyo, il complesso aprirà ufficialmente il 5 febbraio 2026 e rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai pop-up store e agli eventi temporanei che hanno caratterizzato finora l'espansione fisica del franchise.

Con oltre 600 Pokémon distribuiti su 2,6 ettari, si tratta del tentativo più ambizioso di The Pokémon Company di trasformare l'universo virtuale della serie in un'esperienza tangibile per i fan di tutte le generazioni.

La struttura di PokéPark Kanto richiama direttamente le atmosfere della regione di Kanto della prima generazione, divisa in due zone principali: Sedge Town (che riprende il nome della classica Borgo Smeraldo) e la Foresta dei Pokémon.

Quest'ultima propone un percorso a piedi di 500 metri dove i visitatori potranno osservare animatronics e installazioni interattive che ricreano il comportamento naturale delle creature, simulando gli incontri casuali tipici delle meccaniche di gioco. La sezione cittadina invece offre ricostruzioni fedeli di location iconiche come il Pokémon Center, il Poké Mart e una Palestra Pokémon, con promesse di meet-and-greet, parate tematiche e ovviamente merchandising esclusivo.

A livello di attrazioni specifiche, due esperienze richiedono ticket separati: Vee Vee Voyage, una giostra in stile carousel con protagonista Eevee e le sue evoluzioni, e Pika Pika Paradise, uno show dal vivo che coinvolge oltre 30 Pokémon di tipo Elettro incluso l'immancabile Pikachu. La segmentazione degli accessi riflette una strategia di monetizzazione tipica dei parchi a tema giapponesi, dove diverse fasce di prezzo garantiscono esperienze graduate.

Il sistema di bigliettazione prevede infatti il Trainers Pass a partire da 7.900 yen (circa 50 euro al cambio attuale), che garantisce un accesso singolo programmato alla Foresta e accesso illimitato alla zona cittadina. Chi vuole un'esperienza premium può optare per l'Ace Trainer's Pass a 14.000 yen (circa 88 euro), che sblocca accessi illimitati senza prenotazione oraria a entrambe le aree, meet-and-greet esclusivi, posti riservati allo show della Palestra e corsie preferenziali per le attrazioni a pagamento.

Per l'estate 2026 è previsto anche un biglietto dedicato solo alla sezione Town, probabilmente pensato per chi vuole concentrarsi sullo shopping senza esplorare il percorso naturalistico.

Le prevendite seguono un modello a lotteria riservato inizialmente ai residenti in Giappone, con apertura delle candidature il 21 dicembre e chiusura l'8 gennaio. Questo sistema, comune per eventi ad alta domanda nell'arcipelago, sarà l'unico modo per accedere al parco fino a fine marzo 2026.

Le vendite per visitatori internazionali verranno aperte in un secondo momento, creando inevitabili frustrazioni nella community globale di fan abituata a dover superare barriere logistiche per accedere a esperienze Pokémon esclusive del mercato giapponese.

L'iniziativa si inserisce nella strategia di espansione transmediale di The Pokémon Company, che negli ultimi anni ha diversificato aggressivamente oltre i videogiochi tradizionali: dalla serie Netflix a collaborazioni fashion, dai café tematici agli eventi sportivi. PokéPark Kanto rappresenta il consolidamento di questo approccio, puntando su un'installazione permanente che possa alimentare un turismo ricorrente piuttosto che limitarsi a eventi temporanei.

Resta da vedere se il modello avrà successo sufficiente da giustificare espansioni internazionali, con mercati come Stati Uniti ed Europa che potrebbero rappresentare i prossimi obiettivi per parchi tematici simili, sempre che i margini economici reggano i costi di realizzazione e gestione di attrazioni outdoor così elaborate.