Ora potremo usare i controller wireless su PS1 e PS2

Molti tra gli amanti dei videogiochi, custodiscono gelosamente le vecchie console, in compagnia delle quali sono cresciuti. Certo, a volte un problema per continuare a giocarci può essere rappresentato dai controller: non sempre invecchiano bene (soprattutto se hanno gli stick analogici) ed è anche vero che oggi non siamo più così abituati a giocare con la costrizione di un cavo.

Tuttavia, la compagnia 8BitDo, nota per i suoi controller adattabili a parecchie piattaforme, ha deciso di provare a tagliare la testa al problema, realizzando un adattatore che permette di giocare con praticamente qualsiasi controller, anche wireless, su PlayStatation e PlayStation 2.

L'accessorio, battezzato Retro Receiver, permette di collegare a PS1 e PS2 sia i controller del marchio, sia altri moderni, sia degli arcade stick per divertirsi in compagnia dei picchiaduro.

Il prodotto, realizzato con un design che effettivamente va a nozze con PS1, deve essere inserito nello slot del controller della console e funge da ricevitore. È anche dotato di una porta USB, in caso vogliate collegare il vostro controller come fareste normalmente su PS5 o Xbox Series X|S.

È compatibile con PS1, PS2 e PC (Windows 10 e Windows 11). Potete utilizzarlo con i controller elencati di seguito:

PlayStation : DualShock 4, DualSense, DualSense Edge;

: DualShock 4, DualSense, DualSense Edge; Xbox : Xbox One, Xbox Series X|S, Elite Series 2, Elite Serie 2 Core, Adaptive Controller;

: Xbox One, Xbox Series X|S, Elite Series 2, Elite Serie 2 Core, Adaptive Controller; Nintendo : Wii U Pro Controller, Switch Pro Controller;

: Wii U Pro Controller, Switch Pro Controller; 8BitDo: Ultimate Bluetooth, Pro 2, SN30 Pro+, SN30 Pro, SN30 Pro per Android, Lite 2, Lite SE e Lite; Arcade Stick; PS1 Modkit e PS1 Classic Modkit.

Se vi siete sempre domandati come sarebbe stato giocare il primo Metal Gear Solid su PS1 con un controller Xbox Series X|S (?!), insomma, ora potete togliervi questo dubbio.

L'interessante accessorio per retrogamer ha un costo di listino di $24,99, ma è andato rapidamente sold-out sullo store ufficiale.

Considerando la risposta della community, non possiamo che augurarvi che arrivino presto nuove scorte, per i giocatori interessati.