L'universo videoludico di One Piece si prepara a un importante salto generazionale che porterà nuova linfa vitale a uno dei titoli musou più apprezzati dagli appassionati della saga di Eiichiro Oda. Bandai Namco e il team di sviluppo Omega Force hanno infatti annunciato che il 21 novembre prossimo arriveranno le versioni ottimizzate per le console di ultima generazione di One Piece: Pirate Warriors 4 (qui la nostra recensione), accompagnate da nuovi contenuti scaricabili che espanderanno ulteriormente il roster dei personaggi giocabili. Si tratta di un'operazione che mira a rivitalizzare un titolo originariamente pubblicato nel marzo 2020 per piattaforme della generazione precedente.

Il pacchetto di contenuti aggiuntivi denominato "Future Island Egghead Pack" introdurrà tre nuovi combattenti tratti dall'arco narrativo di Egghead, uno degli sviluppi più recenti del manga e dell'anime. I giocatori potranno finalmente impugnare le abilità di Rob Lucci, l'agente del CP0 già conosciuto dai fan per i suoi scontri memorabili, affiancato da Jewelry Bonney, la pirata superstiziosa con poteri legati all'età, e S-Snake, uno dei misteriosi Seraphim che hanno fatto la loro comparsa nelle saghe più recenti della serie.

Dal punto di vista tecnico, le edizioni per PlayStation 5, Xbox Series e Switch 2 promettono un notevole miglioramento estetico rispetto alle controparti originali. Gli sviluppatori hanno confermato che i giocatori potranno godere di una grafica più dettagliata e di un numero significativamente maggiore di nemici visualizzabili contemporaneamente sullo schermo, caratteristica fondamentale per un titolo di tipo musou dove l'essenza del gameplay risiede nel fronteggiare orde di avversari.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la politica di aggiornamento per chi possiede già il gioco. I proprietari delle versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch potranno effettuare l'upgrade alla versione next-gen della stessa famiglia di console. Per il mercato giapponese sono già stati comunicati i prezzi: chi ha acquistato le edizioni PlayStation 4 o Switch pagherà appena 100 yen per la transizione, mentre l'aggiornamento da Xbox One sarà completamente gratuito. Al momento non sono stati rivelati i dettagli economici per i mercati occidentali, ma è lecito aspettarsi condizioni simili o comunque vantaggiose per incentivare il passaggio generazionale.

L'espansione del gioco non si fermerà al contenuto di novembre. I publisher hanno infatti anticipato che all'inizio del 2026 verrà rilasciato un ulteriore pacchetto di personaggi che includerà Eneru, il dio autoproclamato di Skypiea con i poteri del frutto Goro Goro; King, il comandante degli All-Star di Kaido conosciuto come "il Conflagrazione"; e Z, l'ex ammiraglio della Marina protagonista del film "One Piece Film: Z". Questa scelta dimostra l'intenzione di attingere sia agli archi narrativi classici che a quelli più recenti, creando un roster sempre più completo e rappresentativo dell'intera saga.