Nintendo torna a scuotere l’universo dell’intrattenimento con un annuncio che ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei fan: è in arrivo un Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Galaxy Movie, durante il quale verrà mostrato per la prima volta il trailer ufficiale del film. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre alle ore 15:00 italiane, in quello che si preannuncia come uno degli eventi mediatici più attesi della fine del 2025.

La notizia, diffusa da Nintendo tramite i propri canali social ufficiali, specifica chiaramente che il Direct sarà focalizzato esclusivamente sul film e non includerà aggiornamenti relativi a Switch 2 o ai prossimi titoli in uscita. Una scelta precisa, che conferma la volontà dell’azienda di mantenere separate le sue due anime: quella ludica e quella cinematografica. Una distinzione che, dopo il successo planetario di The Super Mario Bros. Movie del 2023 (oltre 1,3 miliardi di dollari incassati), ha ormai assunto un valore strategico per Kyoto.

Super Mario Galaxy Movie sarà il sequel diretto del film del 2023, e riproporrà l’intero cast originale: Chris Pratt nei panni di Mario, Charlie Day come Luigi, Anya Taylor-Joy come Principessa Peach, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad e Kevin Michael Richardson come Kamek. Secondo alcune indiscrezioni recenti, il nuovo capitolo introdurrà Yoshi e Bowser Jr. come personaggi centrali, mentre la leggendaria Osservatorio Cosmico di Super Mario Galaxy dovrebbe fungere da ambientazione principale.

Se le voci si rivelassero fondate, Nintendo e Illumination potrebbero dunque puntare su una narrazione dal respiro più epico e interstellare, riprendendo il tono fiabesco e la colonna sonora maestosa che avevano reso il gioco originale del 2007 uno dei più amati di sempre. L’obiettivo, chiaro e dichiarato, è replicare il successo del primo film alzando ulteriormente l’asticella tecnica e narrativa, proiettando l’universo di Mario verso nuove galassie di pubblico e immaginario.

Super Mario Galaxy Movie uscirà nei cinema di tutto il mondo il 3 aprile 2026, ma il Direct di questa settimana sarà il primo banco di prova per misurare il grado di attesa e l’impatto mediatico di un sequel che, già oggi, appare come il più ambizioso progetto cinematografico mai legato a un franchise videoludico. E se c’è una cosa che Nintendo ha dimostrato negli ultimi anni, è che sa trasformare ogni suo annuncio in un evento globale.