A pochi mesi dall’uscita ufficiale, Super Mario Galaxy - Il film è già finito al centro dell’attenzione per un clamoroso leak. Alcune immagini del film, previsto nelle sale per il 3 aprile 2026, sono infatti apparse online mostrando per la prima volta Yoshi, il celebre dinosauro verde che da decenni accompagna Mario nelle sue avventure.

Le immagini incriminate provengono dal sito ufficiale della catena statunitense Tops Markets, dove la compagnia alimentare Pillsbury ha pubblicato – con un tempismo piuttosto infelice – un nuovo prodotto promozionale ispirato proprio al film. Sulla confezione, ben visibili, compaiono due inediti scatti di Yoshi in versione cinematografica, in quello che sembra essere il suo debutto ufficiale nel sequel animato prodotto da Nintendo e Illumination.

Cannot get X.com oEmbed

La prima immagine mostra Yoshi in primo piano, con Mario sullo sfondo intento a riprodurre la sua iconica posa da Galaxy. La seconda, invece, raffigura la coppia mentre sfreccia nello spazio, con Mario in sella al suo fedele compagno. Sullo sfondo si intravedono diversi pianeti — presumibilmente tra i mondi che esploreremo nel film — e una struttura che ricorda da vicino l’. A un’analisi più attenta, inoltre, pare di scorgere anche Bowser Jr., a conferma del suo ritorno nel cast.

Prodotto in caricamento

Come spesso accade in questi casi, Nintendo non ha commentato la fuga di notizie, ma le immagini hanno già fatto il giro dei social in poche ore, con i fan intenti a discutere il design aggiornato di Yoshi e a speculare sul ruolo che avrà nella storia. L’attenzione verso il film è altissima, soprattutto dopo il successo planetario di The Super Mario Bros. Movie, che nel 2023 aveva superato il miliardo di dollari al botteghino.

Le voci più insistenti suggeriscono inoltre che un nuovo trailer del film possa essere mostrato entro la fine di novembre, probabilmente in concomitanza con la proiezione di Wicked: For Good o durante un potenziale Nintendo Direct fissato attorno al 21 novembre 2025. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi accurate, non c’è dubbio che Yoshi farà parte del prossimo materiale promozionale, questa volta in via del tutto ufficiale.

Con un lancio previsto per la primavera del 2026, Super Mario Galaxy - Il film si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi del prossimo anno, pronto a portare l’universo cosmico di Mario sul grande schermo e, a quanto pare, a restituire finalmente al pubblico il suo compagno più amato.