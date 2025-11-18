Microsoft ha aperto le carte per l'ultima tornata di novembre su Xbox Game Pass, svelando un line-up che spazia dal racing arcade agli action RPG narrativi, con un focus particolare sui day one release che continuano a rappresentare il valore aggiunto del servizio in abbonamento.

La finestra temporale copre gli ultimi scampoli di novembre fino ai primi giorni di dicembre, portando con sé nove titoli distribuiti tra i vari tier del servizio. Si tratta di un mix interessante che cerca di accontentare diverse tipologie di giocatori, dai fan dei metroidvania rogue-lite fino agli appassionati di coop action e supereroi Marvel.

Il piatto forte della selezione è senza dubbio The Crew Motorfest, il racing game open world di Ubisoft che approda su Game Pass dal 20 novembre.

Disponibile su console, PC e cloud per gli abbonati Ultimate e PC, il titolo ambientato nelle Hawaii rappresenta l'evoluzione della serie The Crew con un festival motoristico che abbraccia diverse discipline racing. Per chi cerca alternative ai soliti Forza Horizon, questa è un'occasione d'oro per testare l'offerta Ubisoft senza sborsare il prezzo pieno.

Sul fronte dei giochi narrativi spicca Banishers: Ghosts of New Eden, l'action RPG di Don't Nod in arrivo il 25 novembre su tutti i tier tranne Ultimate standard.

Parliamo di un titolo che fonde combattimenti contro entità soprannaturali con una storia profonda ambientata nel New England del 1695, dove due cacciatori di fantasmi dovranno affrontare scelte morali che influenzano direttamente il finale. Il gameplay alterna fasi action a investigazioni paranormali, con un sistema di decisioni che ricorda le meccaniche dei giochi Quantic Dream ma con un'anima più action-oriented.

Gli amanti dei roguelite metroidvania troveranno pane per i loro denti con Moonlighter 2, disponibile dal 19 novembre su PC Game Pass e Ultimate. Il seguito del popolare indie combina dungeon crawling procedurale con la gestione di un negozio, ampliando le meccaniche del predecessore.

Stesso giorno arriva anche Kulebra and the Souls of Limbo, un platform metroidvania che ha già raccolto consensi su Steam, mentre Revenge of the Savage Planet porta su Series X|S, PC e cloud il suo mix di esplorazione e combattimenti coop in prima persona.

Il lineup si chiude con due release di dicembre particolarmente attese. Marvel Cosmic Invasion debutta il 1° dicembre come day one su Ultimate e PC, offrendo un beat 'em up cooperativo a scorrimento che riprende le atmosfere dei cabinati anni '90 ma con un roster di eroi cosmici Marvel.

Il giorno successivo, 2 dicembre, tocca a Lost Records: Bloom & Rage, il nuovo titolo narrativo di Don't Nod (stesso team di Banishers e Life is Strange) che promette una storia coming-of-age con elementi soprannaturali, disponibile su Series X|S, PC e cloud per gli abbonati Premium, Ultimate e PC.

Da segnalare anche l'arrivo di titoli più di nicchia come Kill It With Fire! 2, sequel del bizzarro simulatore di caccia ai ragni che ha conquistato una fanbase di culto, e Monsters Are Coming! Rock & Road, disponibile esclusivamente su PC. La varietà del catalogo conferma la strategia Microsoft di bilanciare blockbuster tripla A, produzioni AA e indie di qualità, mantenendo costante il flusso di novità anche nei periodi meno densi dell'anno videoludico.