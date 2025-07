Nintendo ha purtroppo deciso di mettere fine a un'altra delle feature più amate dai giocatori Switch per risparmiare cifre importanti sui videogiochi esclusivi, interrompendo la distribuzione dei voucher per giochi.

Si trattava di un'iniziativa che permetteva di acquistare una coppia di voucher a prezzo ridotto rispetto ai normali videogiochi Switch, utilizzabili poi per acquistare due titoli presenti in un'apposita selezione di esclusive.

Una promozione che molti giocatori avevano utilizzato per recuperare alcuni piccoli capolavori e che non era stata rinnovata per Switch 2: Nintendo si era subito premurata di sottolineare che non potevano essere applicati ai videogiochi di nuova generazione, ma presto non sarà più possibile neanche acquistarli.

Come segnalato sul forum ResetEra, la casa di Kyoto ha confermato che a partire dal 30 gennaio 2026 non sarà più possibile acquistare voucher, che continueranno a rimanere validi per un anno dalla durata dell'acquisto.

L'annuncio è già arrivato sui canali giapponesi ed americani dell'azienda e, probabilmente, è solo questione di tempo prima che arrivi la comunicazione sul territorio europeo: non posso che consigliarvi di approfittare dei voucher, qualora aveste intenzione di usarli, prima che sia troppo tardi.

Si tratta dell'ennesima decisione discutibile che va a togliere vantaggi sfruttati dagli utenti: prima del lancio di Switch 2 era stata la volta dei Punti d'oro, che potevano essere utilizzati per acquistare giochi digitali in sconto.

La decisione potrebbe inooltre spingere diversi utenti a puntare prevalentemente sui videogiochi fisici (ne trovate diversi a prezzo scontato su Amazon), abbandonando un mercato digitale che, a questo punto, offre ben pochi vantaggi se non si approfittano delle rarissime promozioni del Nintendo eShop.

Un aspetto decisamente curioso, notato dagli utenti di ResetEra, è che nel comunicato giapponese si fa riferimento all'intenzione di aggiungere altri giochi al programma, dopo l'effettiva conclusione del servizio, il che lascia decisamente ancora più perplessità in merito a questa decisione.

Non sono arrivate spiegazioni che giustifichino come mai si è deciso di mettere fine all'iniziativa, ma vi terremo aggiornati nel caso arrivino comunicazioni in merito.