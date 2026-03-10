Il panorama dei giochi per Nintendo Switch 2 si arricchisce di un nuovo tassello importante: la casa di Kyoto ha ufficialmente annunciato la data di uscita di Yoshi and the Mysterious Book, il platform a scorrimento laterale con il celebre dinosauro verde protagonista.

L'annuncio è arrivato attraverso un video di presentazione pubblicato in occasione del Mario Day, la ricorrenza del 10 marzo dedicata all'iconico idraulico, e ha fornito alla community dettagli preziosi sia sulla narrativa che sulle meccaniche di gioco.

Yoshi and the Mysterious Book arriverà su Nintendo Switch 2 giovedì 21 maggio, una data che posiziona il titolo in un periodo strategico del calendario videoludico primaverile.

Il gioco ruota attorno a un libro parlante di nome Mister Encyclopedia — nella versione originale "Mr. E" — che cade improvvisamente dal cielo sull'isola in cui vivono Yoshi e i suoi amici, dando il via a un'avventura incentrata sull'esplorazione e la catalogazione di creature bizzarre.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo introduce una meccanica di scoperta e classificazione delle creature che progredisce direttamente nella narrativa: i giocatori potranno scoprire, nominare e registrare gli abitanti delle pagine del misterioso libro.

Yoshi potrà mangiare le creature, saltarci sopra o persino portarle in spalla, sfruttando le abilità classiche del personaggio per svelare caratteristiche inedite di ogni essere incontrato: alcune faranno sbocciare fiori, altre soffiranno bolle, aprendo ogni volta nuove strade esplorative in puro stile metroidvania leggero.

Con questa conferma, la lineup Nintendo Switch 2 del 2026 prende una forma sempre più definita. Prima di Yoshi and the Mysterious Book, i giocatori potranno mettere le mani su Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, in arrivo il 26 marzo, e su Tomodachi Life: Living the Dream, previsto per il 16 aprile.

Si tratta di una finestra primaverile densa di uscite first-party che Nintendo sta chiaramente usando per consolidare l'adozione della nuova piattaforma.

Restano invece ancora senza una data precisa altri tre titoli first-party confermati per il 2026: Rhythm Heaven Groove, Fire Emblem: Fortune's Weave e Pokémon Champions.

Quest'ultimo in particolare è uno dei titoli più attesi dalla community competitiva, data la sua natura orientata alle battaglie Pokémon ad alto livello, ma Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle tempistiche di lancio.