Dove vedere il Nintendo Direct di oggi in italiano

Le indiscrezioni delle scorse ore alla fine sono state confermate: è stato infatti ufficializzato un nuovo Nintendo Direct a sorpresa nella giornata odierna, per scoprire tutte le novità più importanti in arrivo sulle attuali console Switch.

Un evento che sa molto di "addio" in grande stile alle piattaforme della famiglia Switch in vista dell'imminente arrivo del suo successore.

Sappiamo infatti che la prossima settimana si dedicherà un ulteriore Nintendo Direct, dedicato però questa volta esclusivamente a Switch 2: evidentemente, la casa di Kyoto ha deciso di svelare le sue ultime carte nell'evento di oggi 27 marzo, così da poter dedicare tutta la sua attenzione alla presentazione delle nuove console.

Potete seguire la diretta a partire dalle ore 15.00 tramite il canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia: la presentazione sarà dunque disponibile anche in italiano, tramite gli appositi sottotitoli.

La diretta sarà disponibile al seguente indirizzo ufficiale, ma potrete seguirla comodamente anche su questa pagina tramite il video embed che troverete qui di seguito:

Non dovrete fare altro che tornare su questa pagina pochi istanti prima delle ore 15.00 italiane per poter osservare la diretta direttamente tramite questo articolo.

Al momento non sono stati svelati dettagli sui videogiochi che saranno presentati, ma sappiamo che la diretta avrà una durata di circa 30 minuti e che non ci sarà alcun tipo di menzione riguardante i titoli previsti su Nintendo Switch 2.

Come citavamo in apertura, per quelli sarà necessario attendere il prossimo Nintendo Direct, distante ormai poco meno di una settimana.

Ovviamente la redazione di SpazioGames.it seguirà con attenzione gli ultimi aggiornamenti previsti su Nintendo Switch: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine con tutti gli annunci più importanti dalla presentazione.

Non posso dunque che concludere augurandovi buon divertimento, nella speranza di scoprire sorprese che renderanno felici tutti i fan Nintendo.