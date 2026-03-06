Il mondo dei videogiochi e quello del cinema si intrecciano ancora una volta con un annuncio che ha fatto impazzire i fan di tutto il pianeta: Nintendo ha confermato un nuovo Super Mario Galaxy Movie Direct per lunedì 9 marzo, in programma alle 23:00 ora italiana.

L'evento in streaming svelerà quello che sarà il trailer finale del film, anticipando una release cinematografica attesa da milioni di appassionati della saga nata sui cabinati arcade negli anni Ottanta.

Dopo il clamoroso successo del primo film d'animazione dedicato all'idraulico più famoso della storia videoludica, l'hype per questo sequel è alle stelle.

La vera bomba, però, arriva dall'artwork ufficiale diffuso da Nintendo insieme all'annuncio: in bella vista nella composizione si riconoscono Mouser e Wart, due villain che i fan di lunga data ricorderanno perfettamente come antagonisti di Super Mario Bros. 2 del 1988.

Si tratta di personaggi praticamente scomparsi dai radar delle uscite ufficiali Nintendo per quasi quattro decenni, il che rende la loro comparsa nel film un vero e proprio regalo per i giocatori di vecchia generazione.

Il precedente Direct di gennaio aveva già aperto le danze con una serie di conferme entusiasmanti per i fan del franchise. Dal trailer mostrato in quella occasione era emerso il ritorno di Birdo — altro personaggio iconico di Super Mario Bros. 2 — insieme alla ricomparsa di Baby Mario e Baby Luigi, intravisti in brevi scene flashback già nel primo film.

La scelta degli sceneggiatori di attingere così profondamente al catalogo storico di Nintendo dimostra una conoscenza della materia che va ben oltre il semplice adattamento commerciale.

Sul fronte del cast vocale, le conferme sono di assoluto rilievo per l'industria dell'intrattenimento. Brie Larson interpreterà Rosalina, personaggio introdotto proprio in Super Mario Galaxy su Wii nel 2007 e da allora diventato uno dei preferiti della community.

Benny Safdie, regista e attore noto per Uncut Gems e The Smashing Machine, darà voce a Bowser Jr, mentre Yoshi completa il trio dei nuovi personaggi principali confermati per questo sequel.

Dietro la macchina da presa tornano Aaron Horvath e Michael Jelenic, lo stesso duo registico che aveva guidato il primo film verso un incasso superiore al miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Con loro rientrano anche Matthew Fogel alla sceneggiatura e Brian Tyler alle composizioni musicali, garantendo una continuità creativa che i fan avevano esplicitamente richiesto dopo il successo del capitolo inaugurale.

The Super Mario Galaxy Movie arriverà nelle sale cinematografiche il 1° aprile, una data che in Italia coincide con il Pesce d'Aprile ma che Nintendo sembra non considerare uno scherzo, visti gli investimenti produttivi coinvolti.