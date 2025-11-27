Nintendo prosegue nella sua strategia di espansione internazionale mettendo le mani su un altro studio di sviluppo esterno. La casa di Kyoto ha annunciato l'acquisizione di Bandai Namco Studios Singapore, realtà fondata nel 2013 che ha già collaborato con il colosso giapponese su diverse produzioni first-party, tra cui la serie Splatoon.

L'operazione, che dovrebbe concludersi nell'aprile 2026 salvo approvazioni normative, rappresenta l'ennesimo tassello nella costruzione di un network globale di team satellite dedicati al supporto delle produzioni Nintendo.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, Nintendo acquisirà inizialmente l'80% delle quote dello studio, per poi completare l'acquisizione del restante 20% "dopo un determinato periodo".

Una volta completata l'operazione, la società cambierà denominazione in Nintendo Studios Singapore e manterrà le proprie operazioni di sviluppo senza sostanziali modifiche alla struttura organizzativa.

Il profilo dello studio singaporiano è quello tipico di un team di supporto specializzato nella produzione di asset grafici. Nintendo stessa ha sottolineato come Bandai Namco Studios Singapore vanti "una solida competenza nella creazione di risorse artistiche in-game", lasciando intendere che il suo ruolo rimarrà principalmente quello di fornitore di contenuti visivi per i progetti first-party.

Questa tipologia di collaborazione è ormai consolidata nell'industria videoludica moderna, dove i team principali si appoggiano sempre più frequentemente a studi esterni per gestire workload crescenti e standard qualitativi sempre più elevati.

L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di acquisizioni che Nintendo porta avanti da alcuni anni. Il precedente più recente e significativo è quello di Nintendo Pictures, ex Dynamo Pictures, rilevata nel 2022 e riconvertita alla produzione di contenuti visivi basati sulle IP Nintendo.

Il debutto ufficiale dello studio è avvenuto il mese scorso con un corto animato dedicato a Pikmin, ma il team ha già fornito supporto su titoli di peso come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG e Another Code: Recollection.

La famiglia di studi satellite di Nintendo è ormai articolata e comprende realtà con specializzazioni diverse. Tra questi figurano Monolith Soft, autori della serie Xenoblade Chronicles, Retro Studios attualmente al lavoro su Metroid Prime 4, Next Level Games (Luigi's Mansion 3), 1-Up Studio che ha collaborato a Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey, e Nintendo Cube specializzato nella serie Mario Party.