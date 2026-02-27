C'è un angolo del Mojave che non ha ancora raccontato tutta la sua storia. Fallout: New Vegas, il capitolo della celebre serie post-apocalittica di Bethesda che molti considerano il più riuscito dell'intera saga, torna a far parlare di sé grazie a una mod di grandi dimensioni che espande l'universo di gioco con un sapore da frontiera americana degno dei migliori film di Sergio Leone.

Il progetto si chiama For A Few Brahmin More, e già il titolo — omaggio dichiarato al classico "Per qualche dollaro in più" — rivela le ambizioni del suo autore.

A realizzarlo è stato Ashtonlp101, modder che ha dedicato circa tre anni di lavoro a questo add-on gratuito, scaricabile sulla piattaforma Nexus Mods per la versione PC del gioco.

Il risultato è un'espansione che introduce due filoni narrativi principali e sei missioni secondarie, il tutto sorretto da oltre 2.000 nuove battute di dialogo interamente doppiate, oltre all'aggiunta di nuove location, due abitazioni per il giocatore, e un arsenale di armi e armature inedite.

La trama prende le mosse da una situazione di conflitto tipicamente western: un potente magnate del bestiame di nome Buck Booth arriva nel Mojave con l'intenzione di costruire un impero commerciale legato ai brahmin, le mucche a due teste che nel mondo post-nucleare rappresentano una risorsa preziosa.

Di fronte alla sua avanzata, i rancher e i cowboy locali si organizzano in una coalizione per resistere a quella che viene descritta come una vera e propria forma di imperialismo corporativo da parte della NCR, la Repubblica della California del Nord — la fazione politica dominante nell'universo di New Vegas, vagamente assimilabile a uno stato federale in espansione forzata.

L'ispirazione a Red Dead Redemption — la celebre saga di Rockstar Games ambientata nel west americano di fine Ottocento — è evidente nell'impianto narrativo e nell'atmosfera generale della mod.

New Vegas, del resto, ha sempre avuto un'anima profondamente western: le distese desertiche del Nevada, i pistoleri solitari, i soprusi dei potenti sui deboli. Elementi che ricordano da vicino capolavori del cinema come "Il buono, il brutto e il cattivo" o "C'era una volta il West".

Ashtonlp101 non ha voluto nascondere la dimensione politica del progetto. L'espansione è costruita apertamente come un'allegoria della colonizzazione del West americano, con tutte le tensioni che ne derivano tra chi vuole modernizzare e chi difende un modo di vita tradizionale.

L'autore ha però tenuto a precisare di aver cercato sfumature tra le due fazioni, evitando una rappresentazione semplicistica del bene contro il male.

Secondo quanto dichiarato dal modder, chi ha già una simpatia consolidata per la NCR potrebbe trovarsi di fronte a dilemmi morali inaspettati, dovendo fare i conti con le contraddizioni interne di una fazione che spesso si presenta come portatrice di ordine e civiltà, ma che in questa storia mostra un volto più ambiguo.

È proprio questa complessità narrativa a distinguere il progetto da molte altre mod disponibili per New Vegas, trasformandolo in qualcosa di più simile a un vero e proprio capitolo aggiuntivo che a un semplice add-on amatoriale.

For A Few Brahmin More è disponibile gratuitamente su Nexus Mods e rappresenta uno di quei casi in cui la comunità di modder riesce a prolungare la vita di un titolo ormai datato — New Vegas è uscito nel 2010 — con contenuti capaci di reggere il confronto con produzioni ufficiali.