Minecraft ed Elden Ring agli antipodi? Forse. Ma quando arriva un progetto capace di fondere l’immaginario di entrambi, l’attenzione dei giocatori non può che drizzarsi all’istante. È il caso di Dark Craft, un nuovo RPG free-to-play che promette di catturare l’essenza creativa di Minecraft e l'intensità brutale dei Souls targati FromSoftware.

Il punto di partenza è chiaro: Minecraft è uno dei titoli più iconici della storia del videogioco. Nato nel 2009 come sandbox indipendente, si è trasformato nel gigantesco fenomeno crossmediale che conosciamo, tra collaborazioni infinite, spin-off, film e merchandising onnipresente. Dall’altra parte troviamo Elden Ring, una delle massime espressioni della filosofia Souls, frutto del talento combinato di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, capace di mettere in ginocchio i giocatori con un mondo vasto, boss micidiali e una direzione artistica senza pari.

Due mondi differenti, eppure entrambi titanici. Ed è proprio lì che si piazza Dark Craft, sviluppato da Take Top Entertainment: un RPG massivo, cupo, brutale, che punta a unire l’estetica a blocchi e la libertà esplorativa al gusto dolce-amaro di un combattimento punitivo alla Elden Ring.

La descrizione ufficiale su Steam parla chiaro: “Dark Craft è un MMO free-to-play ambientato in un mondo dark-fantasy, dove un vasto open world e un sistema di combattimento in stile Souls rendono ogni incontro una vera sfida”. Non solo mostri feroci e pericoli ovunque, ma anche un mondo vivo in cui gli altri giocatori possono rappresentare tanto un alleato prezioso quanto una minaccia letale. Scoperte, artefatti rari, esplorazione solitaria o in gruppo: tutto sembra orientato a un’esperienza dinamica e imprevedibile.

C’è un dettaglio però da non ignorare: il trailer appena pubblicato non mostra alcun gameplay. Suggestivo, sì. Promettente, assolutamente. Ma finché non vedremo la resa effettiva del combattimento, delle animazioni e del mondo di gioco, prudenza è d’obbligo.

Dark Craft non ha ancora una data d’uscita, ma è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam. Sarà gratuito, e questo rende inevitabile domandarsi come verrà monetizzato, soprattutto considerando la natura competitiva e punitiva del progetto. Loot cosmetico? Pass battaglia? Potenziale rischio pay-to-win? Domande che, per ora, restano sospese.

Quello che è certo è che, se manterrà ciò che promette, Dark Craft potrebbe rivelarsi una delle sorprese più intriganti dei prossimi RPG online.