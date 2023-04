Microfono Trust per streaming a meno di metà prezzo!

Non perdete l'occasione di portare la vostra creazione di contenuti al livello successivo! Oggi, su Amazon, avete la fantastica opportunità di acquistare il microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru con uno sconto imperdibile del 64%.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, infatti, c'è quella relativa al microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 139,99€ di listino, con un risparmio reale di 90€.

Trust Gaming GXT 258 Fyru è un microfono a condensatore da studio 4-in-1, ideale per streaming e registrazione su PC, PS4 e PS5, che garantisce registrazioni cristalline e ricche, quasi paragonabili alla qualità degli studi di registrazione professionale.

Grazie ai suoi quattro pattern di registrazione, Trust Gaming GXT 258 Fyru si adatta perfettamente a qualsiasi situazione: cardioide per streaming su YouTube o Twitch, podcast individuali o voci fuori campo; bidirezionale per duetti o interviste; stereo per registrazioni musicali in stereo; e omnidirezionale per podcast di gruppo.

L'incredibile semplicità di utilizzo del Trust Gaming GXT 258 Fyru lo rende perfetto per chiunque. Basta collegarlo al PC o al notebook tramite la connessione USB plug-and-play per iniziare a registrare immediatamente.

La struttura in metallo del microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru garantisce una durata superiore, mentre la griglia metallica anteriore protegge il microfono. Inoltre, le luci LED regolabili in 5 colori aggiungono un tocco di personalità alle vostre registrazioni.

