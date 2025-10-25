Il colosso danese dei mattoncini si prepara a una rivoluzione tecnologica che potrebbe ridefinire il concetto stesso di gioco costruttivo. LEGO sta per lanciare nel 2026 una piattaforma chiamata LEGO Smart Play, basata su un mattoncino intelligente capace di trasformare ogni creazione in un'esperienza interattiva. Si tratta di un'evoluzione radicale rispetto ai tradizionali set statici, ma anche un passo avanti significativo rispetto alle precedenti sperimentazioni digitali del brand, alcune delle quali si sono rivelate veri e propri fallimenti commerciali.

Il cuore pulsante di questa nuova era è lo Smart Brick, un componente elettronico che l'azienda definisce come il mattoncino più avanzato mai prodotto. A differenza dei classici elementi LEGO, questo dispositivo integra sensori sofisticati in grado di rilevare colori e codici a barre, LED per effetti luminosi, un sistema audio per riprodurre suoni ambientali e tag scansionabili. La vera novità sta nella sua capacità di percepire come viene maneggiato, orientato o integrato in costruzioni più complesse, modificando di conseguenza le proprie reazioni.

Chi ha familiarità con la linea LEGO Super Mario potrebbe pensare a una semplice estensione di quel concetto, ma le differenze sono sostanziali. Mentre Mario, Luigi e Peach funzionano come personaggi autonomi che reagiscono a elementi specifici del loro universo tematico, lo Smart Brick è progettato come una piattaforma universale. L'obiettivo è integrare questa tecnologia trasversalmente in quasi tutte le principali collezioni LEGO, da Star Wars a Pokémon, passando per City, Friends e Technic.

Sul piano tecnico, il nuovo sistema introduce tre innovazioni decisive rispetto alla tecnologia di Super Mario. Prima di tutto, l'integrazione cross-tematica permetterà allo stesso mattoncino intelligente di funzionare in contesti narrativi completamente diversi.

In secondo luogo, arrivano le minifigure abilitate RFID, con torso e gambe assemblati permanentemente per ospitare i chip elettronici: quando posizionate vicino allo Smart Brick, queste figure verranno riconosciute individualmente, sbloccando reazioni personalizzate. Infine, il sistema adotta la ricarica wireless, eliminando definitivamente la necessità di sostituire batterie.

Un pad elettromagnetico sostituirà le pile tradizionali

L'addio alle batterie rappresenta forse il cambiamento più pratico per gli utenti. I nuovi set potranno essere ricaricati semplicemente appoggiandoli su un'apposita base che genera un campo elettromagnetico, una soluzione decisamente più elegante e sostenibile rispetto ai sistemi precedenti.

Questo significa anche che non sarà più necessario smontare parzialmente i modelli per accedere al vano batterie, preservando l'integrità delle costruzioni.

Le implicazioni creative di questa tecnologia sono notevoli. In un set di Star Wars, astronavi e droidi potrebbero riprodurre autonomamente i suoni delle battagie spaziali, con lo Smart Brick che riconosce se la minifigure posizionata è un Jedi o un Sith e adatta di conseguenza luci ed effetti sonori. Per quanto riguarda Pokémon, le creature costruite potrebbero emettere i loro versi caratteristici e simulare gli attacchi quando "incontrano" altri Pokémon dotati della stessa tecnologia. I veicoli d'emergenza della linea City avrebbero sirene e lampeggianti realistici, mentre gli edifici Friends si animerebbero con musiche ambientali.

Ma l'aspetto più ambizioso della piattaforma Smart Play è la connessione con ecosistemi digitali esterni. LEGO sta sviluppando integrazioni con Fortnite e probabilmente titoli Nintendo, creando un ponte tra mondo fisico e virtuale. Le azioni compiute sul modello reale avrebbero conseguenze dirette nel videogioco: aprire una porta nella costruzione LEGO potrebbe sbloccare un passaggio nel gioco digitale, creando quella che viene definita un'esperienza "phygital", fusione di fisico e digitale.

I primi set della nuova era dovrebbero arrivare nei negozi tra gennaio e febbraio 2026, con Star Wars e Pokémon come temi di lancio.

A seguire, probabilmente a marzo dello stesso anno, debutterà una nuova sottotrama di LEGO City dedicata all'esplorazione della giungla, pensata per bambini dai sette anni in su. Questa linea era stata inizialmente presentata nell'estate 2024 sul sito britannico di LEGO con una previsione di lancio per marzo 2025, ma è stata successivamente posticipata di un anno.

Il set principale della collezione Giungla sarà il 60691 Jungle Explorer Base Camp, composto da 1.019 pezzi e unico modello della linea a includere fisicamente lo Smart Brick. Il campo base sarà accompagnato da un vulcano, tre minifigure e due veicoli tematici, fungendo da hub centrale per l'esperienza interattiva. Gli altri due set della serie, il Tempio perduto del Coccodrillo (294 pezzi) e l'Idrovolante dell'Isola dei Sopravvissuti (287 pezzi), non conterranno il mattoncino intelligente ma saranno compatibili con l'ecosistema attraverso le minifigure e gli elementi scenografici.

Cinque nuovi personaggi guideranno le avventure nella giungla: Annie Quest, Max Danger, Doc, Trudy Skovry e Miles Waei. Questi eroi inediti rappresentano un tentativo di costruire una narrativa originale attorno alla tecnologia Smart Play, differenziandosi dalle proprietà intellettuali su licenza come Star Wars o Pokémon.

Questa mossa strategica arriva dopo un percorso accidentato nelle sperimentazioni digitali di LEGO. Temi come Nexo Knights, Hidden Side e Vidiyo si sono rivelati fallimenti commerciali, principalmente perché richiedevano l'uso obbligatorio di smartphone e tablet per funzionare pienamente. Smart Play sembra aver imparato da quegli errori: l'esperienza digitale sarà un valore aggiunto, non un prerequisito. I set funzioneranno autonomamente anche senza connessione a dispositivi esterni, mantenendo le caratteristiche interattive di base grazie allo Smart Brick.

Il vero banco di prova per questa tecnologia sarà il prezzo. L'integrazione di componenti elettronici, minifigure RFID e sistemi di ricarica wireless comporta inevitabilmente costi di produzione superiori. Se il divario di prezzo rispetto ai set tradizionali equivalenti per numero di pezzi e complessità risultasse troppo elevato, il pubblico potrebbe non accogliere favorevolmente l'innovazione, privilegiando le linee classiche. LEGO non ha ancora comunicato i listini ufficiali, e questa informazione sarà cruciale per valutare le prospettive commerciali della piattaforma.

D'altra parte, il successo della linea Super Mario dimostra che esiste un mercato per i mattoncini interattivi, purché il valore percepito giustifichi il sovrapprezzo. La differenza sostanziale è che Mario era circoscritto a un universo specifico con un pubblico di nicchia già appassionato, mentre Smart Play ambisce a trasformare l'intera gamma di prodotti LEGO, rivolgendosi potenzialmente a tutti i segmenti di mercato dell'azienda.

La strategia di LEGO sembra chiara: dopo aver testato il terreno con Super Mario, ora punta a una diffusione capillare della tecnologia interattiva. L'integrazione con i franchise più popolari come Star Wars e Pokémon garantisce visibilità immediata, mentre l'applicazione a temi proprietari come City permette di costruire nuove proprietà intellettuali attorno alla piattaforma.

Resta da vedere se i consumatori tradizionali, abituati alla purezza del gioco costruttivo analogico, accetteranno questa contaminazione digitale o se continueranno a preferire l'approccio classico che ha reso LEGO un'icona globale da quasi un secolo.