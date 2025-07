Nel panorama dei collezionabili per adulti, LEGO segna un nuovo traguardo con l'annuncio di un set che farà vibrare di nostalgia i fan dei Transformers. Soundwave, il Decepticon leggendario, iconico e antagonista della serie animata degli anni 80, sta per materializzarsi in forma di mattoncini colorati, portando con sé non solo memorie d'infanzia ma anche sofisticate funzionalità meccaniche.

Il set LEGO Icons 10358 Soundwave si distingue immediatamente per la sua caratteristica principale: la capacità di trasformarsi senza necessità di smontaggio, proprio come i modelli dei due Autobot che lo hanno preceduto, Optimus Prime (il set LEGO Icons 10302 del 2022) e BumbleBee (il set LEGO Icons 10338 del 2024).

Proprio come il vero personaggio della serie animata, questo modello può passare dalla configurazione robot a quella di lettore di cassette mantenendo intatta la sua struttura. Non occorre smontare, rimuovere o modificare nulla.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Particolarmente apprezzabile è l'attenzione ai dettagli secondari, come l'inclusione delle mini-figure costruibili dei fedeli alleati di Soundwave: Ravage e Laserbeak. Questi compagni di battaglia non sono semplici aggiunte decorative, ma modelli completamente trasformabili che possono assumere la forma di cassette audio, perfettamente compatibili con lo scomparto presente nel torace del Decepticon, proprio come nell'originale serie animata.

Tecnologia e nostalgia si fondono in mattoncini

L'aspetto ludico del set va ben oltre la semplice costruzione e trasformazione. LEGO ha infatti integrato un mattoncino sonoro, già visto in precedenti set come il Cappello Parlante di Harry Potter e la Radio Vintage, che attivato tramite il tasto "Play" posizionato sul petto di Soundwave, riproduce effetti vocali e sonori esclusivi, registrati appositamente per questo modello.

Il set include anche una serie di accessori che permettono di personalizzare l'esposizione: un razzo, un laser blaster e dardi che consentono di ricreare diverse pose da combattimento.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

A completare il pacchetto, una targa espositiva con le specifiche tecniche del personaggio, elemento ormai caratteristico dei set LEGO Icons destinati al pubblico adulto.

Un tributo tridimensionale che trasforma la nostalgia in arte costruttiva.

Con questo nuovo rilascio, LEGO espande la sua collezione di Transformers G1, aggiungendosi ai già pubblicati Optimus Prime (2022) e Bumblebee (2024). Il percorso intrapreso dall'azienda danese sembra chiaro: trasformare i personaggi iconici dell'immaginario collettivo in sofisticati modelli da esposizione che mantengono però un elemento giocoso e interattivo, caratteristica fondamentale del DNA LEGO.

La scheda tecnica rivela ulteriori dettagli:

Ecco i numeri del set:

Per i collezionisti e gli appassionati della prima ora dei Transformers, questo Soundwave rappresenta molto più di un semplice modello LEGO: è un ponte tangibile verso l'infanzia, un oggetto che materializza ricordi condivisi da un'intera generazione. La possibilità di manipolare fisicamente la trasformazione, unita agli effetti sonori, crea un'esperienza multisensoriale che trascende il semplice valore espositivo. Il Decepticon Soundwave, con la sua doppia natura di robot e tecnologia analogica, rappresenta perfettamente questo equilibrio tra passato e presente, tra gioco infantile e sofisticato oggetto da collezione.