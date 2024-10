Le riviste cartacee di videogiochi sono il passato? Intanto, i veterani di Edge fondano ON

I mezzi di comunicazione sono cambiati tanto, dall'epoca in cui un po' tutti noi compravamo le nostre riviste videoludiche cartacee preferite in edicola, eppure i veterani di Edge – la storica rivista celebre per le sue recensioni che non usano mezzi termini – hanno deciso di lanciarsi in una nuova avventura, per il momento dedicata solo al mercato del Regno Unito.

Hanno infatti annunciato il primo volume del periodico ON, proposto con otto diverse copertine tra cui scegliere e venduto al prezzo non proprio accessibile di £24,99.

Secondo gli autori, questa speciale rivista è da immaginare come «la celebrazione definitiva del passato, presente e futuro del gaming – ON: Volume One è una rivista di giochi di alta qualità, con articoli di scrittori eccezionali, un design fantastico e una stampa di alto livello».

La redazione non include solo firme di Edge, ma anche alcune penne del The Guardian – anche se il progetto è stato ideato da Andrew Hind e Nathan Brown, entrambi ex Edge, con l'obiettivo di dare spazio ai migliori autori del settore unendo i loro testi a un design audace e sperimentale. Le copertine del primo numero ritraggono giochi recenti o storici, come Cyberpunk 2077, Hades 2, Mario e Tetris.

Sappiamo che in futuro arriverà anche un secondo volume, ma i collezionisti intanto potranno comprare il set di copertine del primo a £169.

Vedremo se in futuro si valuterà un lancio anche fuori dal Regno Unito, come effettivamente avviene per alcune riviste estere che vogliono ampliare il loro bacino di lettori potenziali.