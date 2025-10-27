L'industria videoludica asiatica continua la sua corsa verso l'intelligenza artificiale, con una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nel settore.

Il colosso coreano Krafton, noto per aver pubblicato titoli di successo come PUBG e il prossimo Subnautica 2, ha annunciato una trasformazione radicale della propria struttura aziendale, posizionando l'IA come pilastro centrale di tutte le future operazioni.

Non si tratta di semplici dichiarazioni d'intenti: l'azienda ha stanziato investimenti massicci per rendere questa visione una realtà concreta entro la seconda metà del 2026.

L'impegno finanziario messo in campo da Krafton parla chiaro: circa 100 miliardi di won coreani, equivalenti a quasi 70 milioni di dollari o 52 milioni di sterline, saranno destinati alla creazione di un cluster GPU di nuova generazione.

Questa infrastruttura tecnologica servirà a supportare processi complessi che richiedono capacità di ragionamento sofisticate e pianificazione iterativa, elementi fondamentali per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale avanzati.

A questo si aggiunge un ulteriore stanziamento di 30 milioni di won, circa 20 milioni di dollari, dedicato esclusivamente alla formazione del personale nell'utilizzo di strumenti basati sull'IA.

Il CEO Kim Chang-han ha delineato una strategia che punta sull'Agentic AI, una forma di intelligenza artificiale capace di gestire autonomamente compiti complessi.

Secondo la visione dell'azienda, questa tecnologia permetterà ai dipendenti di liberarsi dalle attività ripetitive per concentrarsi su aspetti creativi e sulla risoluzione di problemi complessi.

L'obiettivo dichiarato è chiaro: incrementare la produttività aziendale e accelerare la crescita del valore corporativo nel medio e lungo termine, trasformando profondamente sia gli individui che l'organizzazione nel suo complesso.

La dichiarazione ufficiale, pubblicata in lingua coreana sul sito aziendale, sottolinea come questa riorganizzazione non sia un semplice aggiornamento tecnologico ma una completa ristrutturazione aziendale.

Krafton si autodefinisce ora una "AI-first company", un'azienda che mette l'intelligenza artificiale al centro di ogni processo decisionale e operativo. Attraverso questa nuova infrastruttura, il colosso coreano punta a rafforzare sia la ricerca e sviluppo nel campo dell'IA sia i servizi di intelligenza artificiale integrati direttamente nei videogiochi.

Il fenomeno non riguarda solo Krafton. L'adozione dell'intelligenza artificiale sta diventando una tendenza dominante nell'industria videoludica giapponese e asiatica.

Square Enix, colosso dell'intrattenimento noto per franchise iconici come Final Fantasy, ha già manifestato l'intenzione di utilizzare l'IA in modo aggressivo attraverso le parole del CEO Takashi Kiryu nel 2024.

Anche sviluppatori più piccoli hanno ammesso di aver sperimentato con queste tecnologie: il team dietro lo sparatutto Foamstars ha rivelato di aver "giocato" con l'IA durante lo sviluppo del gioco, sebbene il titolo non abbia ottenuto il successo sperato.

Altri nomi importanti dell'industria giapponese hanno seguito la stessa direzione. Level-5, lo studio dietro la celebre serie Professor Layton, ha utilizzato Stable Diffusion, uno strumento di intelligenza artificiale generativa, mentre Capcom ha confermato di condurre esperimenti con tecnologie simili.

Sega ha addirittura costituito un team interno dedicato esclusivamente allo sviluppo di applicazioni basate sull'IA, dimostrando come l'interesse per queste tecnologie non sia limitato a singole aziende ma rappresenti una trasformazione sistemica del settore.

Un'indagine recente condotta dalla Computer Entertainment Supplier's Association, l'organizzazione responsabile del Tokyo Game Show, ha rivelato dati significativi sulla diffusione dell'intelligenza artificiale nel settore.

Più della metà delle compagnie videoludiche giapponesi intervistate ha ammesso di utilizzare già strumenti basati sull'IA nei propri processi di sviluppo, evidenziando come questa tecnologia stia rapidamente diventando uno standard industriale piuttosto che un'eccezione sperimentale.

La strategia di Krafton rappresenta però un salto qualitativo rispetto agli approcci più cauti di altre aziende. Mentre molti concorrenti sperimentano l'IA in progetti specifici o in fasi limitate dello sviluppo, il colosso coreano sta ripensando l'intera struttura organizzativa attorno a questa tecnologia.

Gli investimenti plurimilionari e la tempistica ambiziosa fissata per il 2026 mostrano come l'industria videoludica asiatica stia accelerando verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale non sarà solo uno strumento ausiliario ma il motore principale dell'innovazione.

Bisognerà certamente capire se questa rivoluzione tecnologica porterà effettivamente ai miglioramenti di produttività e creatività promessi, o se emergeranno sfide impreviste lungo il percorso di questa trasformazione senza precedenti.