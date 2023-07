Il nuovo trailer di Pikmin 4 è qui per ricordarvi quanto è carino

Pikmin 4 sta per arrivare e, visto che è passato un po' di tempo dalla sua ultima uscita, Nintendo ha pubblicato un trailer per ricordarvi che i Pikmin sanno fare un sacco di cose, e che sono anche carini.

Per altro ora, su Nintendo Switch, potete anche recuperare i vecchi titoli su Amazon per arrivare un pochino più preparati al ritorno del gestionale più adorabile di sempre.

Advertisement

Titoli che abbiamo analizzato da un altro punto di vista in uno dei nostri SpazioGames Originals, spiegandovi perché dovreste rigiocarli per memoria storica e capire meglio il presente.

Nel frattempo Pikmin 4 avrà dalla sua anche delle novità assolute, che Nintendo ha svelato un po' in sordina nelle ultime settimane.

Ma per chi non ha mai approcciato finora le avventure di Olimar e delle sue fide creaturine, c'è un video carinissimo che dovete vedere.

Lo trovate proprio qui:

Molte sono le cose che i giocatori esperti di Pikmin troveranno familiari, come la gestione generale delle creature che possono essere create, raccolte, lanciate, mandate a combattere e/o morire per la grande causa dell'esplorazione.

Tuttavia ci saranno nuove abilità per i Pikmin, che sarà interessante scoprire come potranno interagire nel nuovo mondo da esplorare e in relazione alle creature "classiche".

Però, alla fine di tutto, la cosa più bella del video è (ri)scoprire quanto sia carino Pikmin 4 in mezzo alle tante novità.

Alcune di queste ve le abbiamo raccontate nella nostra anteprima del titolo, l'ultima prima della recensione e dell'uscita del gioco, in cui vi abbiamo anticipato che «Pikmin 4 è sì un'evoluzione piuttosto che una rivoluzione, ma un'evoluzione di quelle che lasciano il segno: il team di sviluppo capitanato da Miyamoto deve aver capito cosa funzionava meno nei capitoli precedenti e ha optato per un potenziamento a 360° di ogni aspetto.»