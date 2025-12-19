Da oggi e fino a domani, 20 dicembre, Epic Games Store mette a disposizione gratuitamente un gioco di ruolo d'appuntamenti, Eternights. Come da tradizione per le festività natalizie, lo store digitale di Epic continua con la sua iniziativa di giochi gratis a rotazione giornaliera, offrendo agli utenti PC l’occasione di arricchire la propria libreria senza alcun costo.

Eternights è «un gioco di azione e simulazione di appuntamenti che unisce una storia d'amore con combattimenti adrenalinici mentre cerchi di vivere al massimo durante l'apocalisse. Vai in cerca di provviste, esplora i dungeon... e goditi appuntamenti romantici!»

E ancora, la descrizione recita: «Un giorno, qualcosa o qualcuno ha trasformato gli umani in pericolosi mostri. Ora non bramano altro che violenza e potere. Sono tutto ciò che si frappone tra te, una cura e il mondo che desideri. Ma sai qual è la cosa più importante? È che combatti per qualcosa di più della tua sola sopravvivenza: combatti per le persone che ami.»

Come scaricare i giochi gratis?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Per riscattare il gioco, quindi, è sufficiente accedere all’Epic Games Store con il proprio account, raggiungere la pagina dedicata a Eternights e completare l’operazione di aggiunta alla libreria entro la scadenza del 20 dicembre. Una volta ottenuto, il titolo resterà disponibile per sempre, senza limitazioni di tempo.

Si tratta quindi di una buona occasione, sperando che i giochi dei prossimi giorni siano in ogni caso molto migliori di questi dei primi due.