I nuovi giochi in sconto Square Enix ve li consiglia Clive

Square Enix celebra il mondo dei giochi di ruolo con una serie di sconti esclusivi sui suoi titoli più amati.

Per l’occasione, l’azienda ha collaborato con Ben Starr, attore noto per aver interpretato Clive Rosfield in Final Fantasy XVI (che trovate su Amazon), per realizzare un video ironico e coinvolgente che aiuta i fan a scegliere il loro prossimo RPG da giocare.

Dove trovare gli sconti? I saldi sono disponibili su diversi store digitali, tra cui Square Enix Store, Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, Epic Store, Green Man Gaming Store e Humble Store

Final Fantasy VII Rebirth

Sconto: -30%

Piattaforme: PlayStation 5, PC

Sconto: -30% Piattaforme: PlayStation 5, PC Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Sconto: -30%

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Sconto: -30% Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Fantasian Neo Dimension

Sconto: -25%

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X

Sconto: -25% Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X Octopath Traveler

Sconto: -60%

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Se non sai quale gioco scegliere, ecco alcuni dei titoli più interessanti in promozione:

Oltre ai titoli principali, Square Enix offre sconti su numerosi altri giochi, tra cui

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - 50%

Final Fantasy Pixel Remaster (I-VI) - 30%

Visions of Mana – 35%

Dragon Quest Builders 2 – 50%

Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered - 50%

Saga Emerald Beyond - 40%

Harvestella – 50%

Ovviamente, gli sconti non dureranno in eterno, quindi il mio consiglio è di approfittarne al più presto.

Con un catalogo così ricco di titoli iconici a prezzi scontati, questa è un'opportunità perfetta per recuperare classici intramontabili o scoprire nuove avventure. Che tu sia un veterano del genere o un neofita, c'è sicuramente un RPG che ti conquisterà, garantito.

