I giochi destinati ai tier PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da oggi, 18 novembre. Il colosso giapponese ha anticipato uno degli arrivi più pesanti del mese: il ritorno di Grand Theft Auto V all’interno del catalogo riservato agli abbonati dei livelli più alti del servizio.

Il capolavoro free roaming di Rockstar Games, con i suoi iconici protagonisti Michael, Trevor e Franklin, torna così a occupare un ruolo di primo piano all’interno della libreria PlayStation. Un ritorno che non sorprende, soprattutto considerando l’enorme capacità del titolo di generare interesse, coinvolgimento e presenze costanti online, a distanza di oltre un decennio dalla sua prima pubblicazione.

L’offerta di novembre non si limita però al solo GTA V. Sony ha confermato infatti l’arrivo di una selezione di giochi particolarmente variegata, spaziando fra titoli narrativi, esperienze survival e produzioni indipendenti molto apprezzate. Tra i nomi più attesi spiccano Still Wakes the Deep, un’avventura ad alta tensione ambientata in una piattaforma petrolifera in mezzo al mare, e Pacific Drive, un driving-survival dal concept originale che ha conquistato critica e pubblico.

L’elenco completo dei nuovi giochi Extra e Premium

Tutti i titoli saranno disponibili da martedì 18 novembre 2025 sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, con l’eccezione di alcuni giochi next-gen only. La lineup, confermata direttamente da Sony, è la seguente:

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

| PS5, PS4 Pacific Drive | PS5

| PS5 Still Wakes the Deep | PS5

| PS5 Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

| PS5, PS4 Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

| PS5, PS4 The Talos Principle 2 | PS5

| PS5 Monster Jam Showdown | PS5, PS4

| PS5, PS4 MotoGP 25 | PS5, PS4

| PS5, PS4 Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4 (esclusiva PS Plus Premium)

L’inserimento di Tomb Raider: Anniversary nel tier Premium dimostra ancora una volta la strategia di Sony di arricchire questo livello con classici storici e produzioni riproposte in versione moderna. Allo stesso tempo, l’arrivo di titoli come The Talos Principle 2, con il suo approccio filosofico al puzzle game, o di Insurgency: Sandstorm, che rappresenta una delle esperienze shooter tattiche più ricercate, evidenzia la volontà di coprire un pubblico estremamente ampio.

Tra grandi produzioni, ritorni eccellenti e nuovi ingressi capaci di arricchire l’offerta, Sony conferma ancora una volta la volontà di mantenere il PlayStation Plus competitivo e appetibile in un mercato del gaming sempre più affollato.