Un upgrade quasi mistico, un tuffo nel passato che riaccende ricordi di vent’anni fa. Questo nuovo remaster fan-made di Halo 2 è una meraviglia visiva e, cosa ancora più sorprendente, è già disponibile al download.

La serie di Halo non è più stata la stessa da quando Bungie ha ceduto il timone a Halo Studios (in precedenza 343 Industries), e questo è un pensiero condiviso da molti veterani della saga. Ma le avventure del Master Chief, di Cortana e dei marine dell’UNSC rimarranno per sempre impresse nella memoria collettiva dei giocatori.

Finora tre giochi hanno ricevuto un trattamento rimasterizzato: Halo: Combat Evolved Anniversary (2011), Halo 2 Anniversary (2014) e Halo Wars Definitive Edition (2016). Ed è proprio Halo 2 Anniversary il protagonista di oggi.

Come mostrato dal canale YouTube Digital Dreams, questa nuova versione fan-made di Halo 2 Anniversary raggiunge vette visive impressionanti, grazie a un PC estremamente potente capace di spingerlo fino all’8K con ray tracing avanzato. Illuminazione, ombre e riflessi risultano semplicemente splendidi.

Il risultato è frutto dell’uso combinato di oltre 300 preset. Per accedervi è necessario supportare il Patreon di Digital Dreams, una scelta comprensibile vista la mole di lavoro necessaria per ottenere un risultato del genere.

Come prevedibile, questa build è disponibile solo su PC. Ciò non toglie che Halo 2 Anniversary resti un titolo visivamente eccellente anche su Xbox Series X/S a risoluzione 4K.

Halo: Campaign Evolved - che abbiamo visto in anteprima - non ha ancora una data di uscita. Se dovessimo azzardare una previsione, novembre 2026 potrebbe essere la finestra ideale, in linea con le uscite del capitolo originale e del suo remaster del 2011.

Nel frattempo, chi vuole rivivere la saga può sempre trovare Halo 2 Anniversary all’interno della Halo: The Master Chief Collection, disponibile su PC e Xbox.