L'universo di God of War si prepara a conquistare un nuovo medium, e la prima immagine ufficiale della serie live-action in produzione per Amazon Prime Video confermano che il progetto sta prendendo forma concreta.

Amazon ha diffuso la prima immagine ufficiale dei protagonisti della serie, rivelando il volto degli attori scelti per interpretare il Fantasma di Sparta e suo figlio.

Ryan Hurst, noto al grande pubblico per i ruoli in Sons of Anarchy e The Walking Dead, vestirà i panni di Kratos, mentre il giovane Callum Vinson darà vita ad Atreus.

Il casting di Hurst, fisicamente imponente e capace di trasmettere quella durezza silenziosa che caratterizza il Kratos dei giochi moderni, appare una scelta calibrata con attenzione.

Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver, Canada, e Amazon ha già confermato un ordine di due stagioni, pensate per adattare i due capitoli moderni della saga: God of War del 2018 e God of War Ragnarök del 2022.

La trama seguirà Kratos e Atreus nel loro viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre, tra i picchi più alti dei Nove Regni, con il padre che cerca di insegnare al figlio come essere un dio migliore, mentre il ragazzo tenta di umanizzare il genitore.

Il cast allargato promette di rendere giustizia al pantheon norreno del videogioco originale: Mandy Patinkin interpreterà Odin, Ólafur Darri Ólafsson sarà Thor, Max Parker vestirà i panni di Heimdall e Ed Skrein darà volto a Baldur.

Completano il quadro Alastair Duncan nella parte di Mimir e la coppia Danny Woodburn e Jeff Gulka nei ruoli dei nani fabbri Brok e Sindri, personaggi amatissimi dalla community per la loro caratterizzazione ironica e il loro contributo al gameplay.

Sul fronte videoludico puro, il franchise sta vivendo una fase di grande fermento. Sony Santa Monica ha annunciato a sorpresa un nuovo God of War in 2D durante un recente State of Play, con un shadow drop che ha colto tutti di sorpresa.

E come se non bastasse, durante lo stesso evento è stato confermato che un God of War Trilogy Remake è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo, anche se il team ha invitato alla pazienza prima di aspettarsi ulteriori dettagli.