Il mercato delle offerte PlayStation Store continua a riservare sorprese per gli appassionati di survival horror, con una promozione che definire aggressiva è un eufemismo.

Soma (qui la nostra recensione), il titolo sci-fi horror di Frictional Games del 2015, è ora disponibile a soli 1,42€ fino al 23 dicembre, registrando uno sconto del 95% che rappresenta il prezzo più basso mai raggiunto dal lancio.

Per chi non ha ancora esplorato gli abissi claustrofobici di Pathos-II, questa è probabilmente l'occasione definitiva per recuperare uno dei survival horror più apprezzati della generazione PS4, perfettamente compatibile anche su PS5 tramite retrocompatibilità.

Sviluppato dallo studio svedese Frictional Games, già noto per la serie Amnesia, Soma si distingue nel panorama horror per il suo approccio più cerebrale e filosofico rispetto ai classici jumpscare.

Il gioco è ambientato in una struttura sottomarina isolata chiamata Pathos-II, dove il giocatore deve confrontarsi non solo con creature distorte che si aggirano nei corridoi sommersi, ma anche con inquietanti questioni esistenziali legate all'intelligenza artificiale e alla coscienza umana.

La premessa narrativa pone il giocatore in una situazione disperata: le comunicazioni radio sono morte, le scorte alimentari si stanno esaurendo e le macchine della stazione hanno iniziato a credere di essere persone.

Questa ambientazione claustrofobica e psicologicamente opprimente rappresenta il terreno perfetto per un'esperienza horror che privilegia l'atmosfera e la tensione psicologica rispetto all'azione frenetica.

Dal punto di vista della durata, Soma si presenta come un'esperienza relativamente contenuta: completare la campagna principale richiede circa 10 ore, tempo che può estendersi leggermente per chi punta al 100% di completamento inclusi tutti i trofei.

Va segnalato che il gioco non offre un trofeo Platino, una scelta che potrebbe deludere i completionisti più accaniti, ma che non dovrebbe rappresentare un deterrente considerando la qualità dell'esperienza narrativa offerta.

Per chi cerca un survival horror che privilegi la narrazione e l'esplorazione rispetto al combat system, questa offerta rappresenta un'opportunità praticamente imperdibile.

Al prezzo di un caffè, Soma offre un'esperienza horror psicologicamente intensa che continua a essere discussa nella community anche a distanza di anni dal lancio, confermandosi come uno dei titoli indipendenti più riusciti dell'era PS4.