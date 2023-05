Front Mission 1st Limited Edition disponibile! Imperdibile!

Se siete dei veri collezionisti, non potete di certo lasciarvi sfuggire la Limited Edition di Front Mission 1st, che attualmente potete trovare ancora su Amazon per Nintendo Switch! Non perdete l'occasione di arricchire la vostra collezione con questo pezzo!

Front Mission 1st offre un'esperienza di gioco immersiva con decine di personaggi da incontrare, una trama matura e protagonisti di grande profondità.

Nel 2090, anno in cui Front Mission 1st è ambientato, i conflitti globali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzer. Huffman Island, l'unico punto di contatto tra l'Oceania Cooperative Union (O.C.U.) e gli Unified Continental States (U.C.S.), è il cuore pulsante di questo scontro.

Il capitano Royd Clive, a capo di una squadra di ricognizione dell'O.C.U., riceve l'ordine di investigare su una fabbrica di munizioni degli U.C.S. Tuttavia, un'imboscata da parte degli U.C.S. scatena una serie di eventi che gettano l'intera isola in una guerra devastante. Nel corso dei combattimenti, la tenente Karen Meure, fidanzata di Royd, scompare misteriosamente.

Dopo essere stato congedato dall'esercito, Royd intraprende un viaggio alla ricerca di Karen. La sua missione lo porterà sempre più vicino alla cospirazione nascosta dietro la scomparsa della sua compagna e ai poteri che ne sono responsabili.

La Limited Edition di Front Mission 1st include, oltre al gioco completo, un'esclusiva figurina lenticolare, il manuale stampato e due litografie.

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori notebook gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.