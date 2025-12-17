Bethesda non perde tempo e cavalca l'onda del successo della seconda stagione della serie TV Fallout su Amazon Prime, lanciando una serie di iniziative dedicate ai giocatori Xbox.

L'MMORPG post-apocalittico Fallout 76 diventa protagonista di un'offerta che permette ai giocatori di testare gratuitamente sia il gioco base che il controverso servizio in abbonamento Fallout 1st, il tutto mentre l'ecosistema Xbox si arricchisce di nuovi contenuti tematici.

La prima iniziativa riguarda una trial gratuita di Fallout 76 attiva fino al 23 dicembre su tutte le console Xbox. Si tratta di un'opportunità importante per chi non ha mai messo piede nella West Virginia post-nucleare o per chi ha abbandonato il gioco dopo il difficile lancio del 2018, quando il titolo venne pesantemente criticato per bug, mancanza di contenuti e problematiche tecniche.

Negli anni successivi, Bethesda ha rilasciato numerose patch e aggiornamenti sostanziali che hanno progressivamente migliorato l'esperienza di gioco.

Parallelamente alla trial del gioco base, Bethesda offre anche un accesso limitato a Fallout 1st, il servizio in abbonamento che fin dal suo annuncio ha diviso la community. Il modello subscription-based in un titolo già venduto a prezzo pieno aveva sollevato parecchie polemiche, con accuse di pay-to-win e di frammentazione della playerbase.

Durante questo periodo di prova gratuito, accessibile direttamente dall'Atomic Shop del gioco, i giocatori possono testare i vantaggi più significativi dell'abbonamento.

Quest'ultimo bonus è particolarmente rilevante per chi vuole completare velocemente il battle pass stagionale attualmente attivo in Fallout 76.

Il sistema S.C.O.R.E., introdotto da Bethesda come alternativa ai tradizionali season pass, permette di sbloccare ricompense cosmetiche e funzionali attraverso il grinding di sfide giornaliere e settimanali. Un incremento del 10% può fare la differenza tra completare o meno la stagione per chi ha tempo limitato da dedicare al gioco.

Microsoft ha inoltre rilasciato uno sfondo dinamico esclusivo per Xbox Series X|S a tema Fallout 76, disponibile attraverso il December Update della dashboard.

Il background tematizza l'aggiornamento Burning Springs recentemente lanciato per il gioco, continuando la tradizione di offrire personalizzazioni esclusive dell'interfaccia console in concomitanza con release importanti dell'ecosistema Xbox.