Fallout 76 apre ufficialmente le porte al suo aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni: Sorgenti Brucianti, un’espansione gratuita pensata per catturare sia i fan della serie TV sia gli appassionati dei capitoli classici della saga. Un aggiornamento che non si limita ad aggiungere contenuti, ma spalanca un nuovo orizzonte narrativo, portando i giocatori nel cuore dell’Ohio post-nucleare, una terra desolata, arida e spietata, che rinnova completamente il respiro dell’esperienza.

L’elemento più sorprendente è l’introduzione del nuovo sistema di caccia alle taglie, guidato da un volto ormai iconico della serie TV: Walton Goggins, che torna nei panni del Ghoul. In questa prima fase l’attore non doppia ancora il personaggio, ma la sua voce è già prevista per un aggiornamento futuro, a conferma dell’intenzione di Bethesda di integrare sempre più i due universi narrativi. I giocatori troveranno il Ghoul al Last Resort di Highway Town, dove sarà possibile ottenere incarichi unici legati alle Sorgenti Brucianti. Le missioni includono cacce allo scagnozzo e cacce al capo, disponibili con regolarità e pronte a ricompensare chi avrà la determinazione di completarle.

Sorgenti Brucianti rappresenta inoltre il contenuto più corposo rilasciato dal 2020. La nuova regione introduce fazioni inedite, catene di missioni dedicate, location completamente esplorabili, armi, equipaggiamenti e perfino nuovi tipi di fauna. E sì, tra questi c’è anche un curioso intruso: il maiale radioattivo, una minaccia locale che può diventare un improbabile animale domestico del C.A.M.P., purché si abbia il fegato di addomesticarlo.

Tra le figure più rilevanti del nuovo scenario c’è anche il Re della Ruggine, un supermutante incredibilmente lucido e intelligente che avrà bisogno dell’aiuto degli abitanti dell’Appalachia per portare avanti i suoi piani. La regione è impreziosita da nuovi eventi pubblici, officine da riconquistare e nuove attività di esplorazione che puntano a ridefinire l’end-game di Fallout 76.

Con Sorgenti Brucianti, Bethesda manda un segnale chiaro: l’era post-TV show non sarà un semplice allineamento estetico, ma un’espansione coraggiosa, ricca e costruita per durare. Un nuovo capitolo per i Viandanti del Vault, pronti a lasciare ancora una volta un’impronta nelle terre irradiate d’America.

In contemporanea, oggi esce la stagione 23: Sangue o ruggine. Questa stagione è anche un omaggio a Fallout: New Vegas grazie a particolari elementi estetici. Ci sono banchi da lavoro predonizzati, una nuova arma stagionale e tanto altro.