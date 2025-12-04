Le feste sono dietro l’angolo, i parenti iniziano a bussare alla porta e il tempo libero si divide tra chiacchiere forzate e il sacrosanto bisogno di isolamento. L’Epic Games Store, come ogni dicembre, sembra perfettamente consapevole di questa dinamica umana e propone due titoli gratuiti che rispondono ai bisogni opposti di chi vive le festività: un gioco ideale per chi ama le situazioni sociali caotiche e un altro perfetto per chi, invece, vuole sparire per un po’ dal mondo.

Dal 4 all’11 dicembre, dalle 17 ora italiana, la piattaforma di Epic regala due produzioni del 2017, ancora oggi più che valide per riempire il mese con risate, satira, atmosfere bizzarre e, soprattutto, un equilibrio invidiabile tra socialità e solitudine.

Jackbox Party Pack 4 rappresenta il lato estroverso dell’offerta settimanale. Un pacchetto pensato per raduni familiari, serate tra amici e quelle situazioni in cui l’unico modo per sopravvivere all’imbarazzo è buttarsi in mezzo al caos. Il gioco contiene cinque prove differenti — da Fibbage 3 alla satira dissacrante di Survive the Internet, fino ai disegni improbabili di Civic Doodle — tutte pensate per essere immediate, comprensibili e soprattutto esilaranti. Basta uno smartphone per partecipare e in pochi minuti qualunque gruppo diventa una compagnia di comici improvvisati. Non è il capitolo più celebrato della serie, ma rimane un compagno perfetto per le feste: rapido, accessibile e con una rigiocabilità potenzialmente infinita.

Dall’altra parte dello spettro emotivo c’è The Darkside Detective, un’avventura punta-e-clicca che funge da rifugio ideale per chi ha bisogno di ricaricare la batteria sociale. Con il suo umorismo metanarrativo, lo stile pixellato e l’atmosfera alla LucasArts, questo titolo porta il giocatore nella città di Twin Lakes, dove il detective Francis McQueen indaga su crimini sovrannaturali. Tra riferimenti pop, enigmi leggeri e mini-casi indipendenti, il gioco offre un’oasi di quiete per chi vuole passare un’ora in tranquillità senza rinunciare a una buona storia. E l’episodio natalizio “Buy Hard”, in cui si dà la caccia al Krampus, è praticamente perfetto per il periodo.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Due giochi, due anime delle feste. L’Epic Games Store lo sa bene: dicembre non è solo cene e brindisi, ma anche la necessità di trovare un equilibrio tra convivialità e introspezione. E la sua selezione gratuita di questa settimana riesce, sorprendentemente, a offrirlo.