Da oggi, 20 dicembre, e fino a domani alle ore 17, gli utenti PC possono riscattare gratuitamente Blood West su Epic Games Store. Il titolo sarà aggiunto alla libreria senza alcun costo e resterà disponibile per sempre una volta effettuato il riscatto da qui, secondo la formula ormai classica delle promozioni natalizie di Epic.

Blood West è uno sparatutto in prima persona con una forte anima stealth, ambientato in un Weird West oscuro e contaminato da orrori eldritch. Il giocatore veste i panni di un Undead Gunslinger, un pistolero non-morto condannato a vagare in terre maledette finché non riuscirà a spezzare la propria dannazione. Non si tratta di una classica storia di redenzione western, ma di un viaggio disperato e inquietante, dove ogni passo è accompagnato dal senso di colpa e dalla minaccia costante della morte.

Il gioco propone tre grandi scenari aperti – canyon, paludi e montagne – popolati da demoni, ghoul e creature blasfeme. L’esplorazione è completamente libera e incoraggia un approccio prudente e ragionato. Per completare tutti i contenuti principali servono in media oltre 20 ore di gioco, che possono superare le 35 ore per chi desidera scoprire ogni segreto nascosto nelle terre desolate.

Dal punto di vista del gameplay, Blood West si ispira a grandi classici come Thief, S.T.A.L.K.E.R. e, più recentemente, Hunt: Showdown. L’azione premia l’osservazione, la pianificazione e l’attacco dalle ombre, piuttosto che lo scontro diretto. È possibile eliminare interi accampamenti nemici senza farsi notare, sfruttando l’ambiente, le abilità stealth e una progressione basata su perk.

Un dettaglio particolarmente apprezzato dagli appassionati è la presenza di Stephen Russell, storica voce di Garrett nella serie Thief, che qui torna a interpretare il protagonista, rafforzando ulteriormente il legame con i capisaldi del genere.

La disponibilità gratuita di Blood West rappresenta quindi un’ottima occasione per recuperare un titolo atipico e atmosferico, perfetto per chi ama esperienze intense, lente e cariche di tensione. Il tempo, però, è limitato: scadute le 17 di domani, il gioco tornerà a pagamento.