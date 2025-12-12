Nel tentativo di superare la concorrenza di Steam e continuare ad attirare nuovi utenti, Epic Games prosegue la sua ormai celebre tradizione dei giochi gratuiti settimanali su Epic Games Store.

Se durante l’anno i titoli regalati sono spesso produzioni minori, a dicembre la piattaforma dà solitamente il meglio di sé, proponendo veri e propri blockbuster in occasione del periodo festivo.

E quest’anno, con l’arrivo dei The Game Awards 2025 e l’inizio dell’Epic Games Holiday Sale, Epic ha deciso di fare il regalo più grande di tutti: Hogwarts Legacy è disponibile gratuitamente da ora, e può essere riscattato senza alcuna condizione.

Secondo quanto dichiarato da Epic, Hogwarts Legacy sarà riscattabile gratuitamente fino al 18 dicembre, dopo la quale tornerà al prezzo standard. Chi lo aggiungerà alla propria libreria entro la fine della promozione lo manterrà per sempre.

Terminata la promozione, Epic dovrebbe sostituirlo con un altro grande titolo in regalo, come da tradizione annuale. Vi terremo aggiornati con le prossime novità.