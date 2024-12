Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è un apprezzato cyberpunk

Mentre un po' tutti stiamo provando a riprenderci dalla scorpacciata di Natale, su Epic Games Store proseguono le offerte dei giochi gratis, che ci accompagnano ormai come da tradizione nelle feste di fine anno.

Ogni ventiquattro ore, infatti, il catalogo digitale del gigante Epic propone un nuovo gioco gratis: per riscattarlo, basta solo avere un account per il client e non c'è bisogno di spendere nemmeno un euro, né di avere alcun abbonamento attivo.

Per questo 26 dicembre, a sostituire Control (che era stato offerto gratis il 25 dicembre), il nuovo gioco gratis è il recente Ghostrunner II , che rimarrà disponibile per il riscatto gratuito fino alle ore 17.00 del 27 dicembre, quando sarà poi sostituito da un altro.

La descrizione ufficiale del gioco è la seguente:

Scopri Ghostrunner 2, lo slasher in prima persona ambientato in un futuro cyberpunk. Diventa il cyber-ninja definitivo e affronta epiche battaglie con boss, abilità migliorate, una storia interattiva, nuove modalità e una intensa colonna sonora synthwave.

Nel gioco, vi ricordiamo, vestite i panni di un agile assassino, che può uccidere con un singolo colpo – ma può anche morire con un singolo colpo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Potete procedere subito a riscattare il gioco accedendo alla pagina preposta di Epic Games, a questo indirizzo. Ovviamente, è necessario aver fatto login con il vostro account.

Una volta che lo avrete riscattato, il gioco rimarrà associato per sempre al vostro account, quindi non sarà legato in alcun modo a possibili abbonamenti (come accade, ad esempio, con i giochi mensili di PS Plus).

Se volete dare un'occhiata ai giochi gratis offerti negli anni da Epic Games Store, li abbiamo raccolti tutti in una lunga lista.

Se, invece, avete qualche soldo da spendere e volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon a questo link.