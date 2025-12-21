Prosegue la tradizione natalizia di Epic Games Store, che anche oggi, 21 dicembre, mette a disposizione un nuovo gioco gratuito da riscattare per un periodo limitato. Da ora e fino a domani, Sorry We’re Closed può essere aggiunto alla propria libreria senza alcun costo e resterà giocabile per sempre.

Sorry We’re Closed è un survival horror single player fortemente ispirato ai classici del genere, con un’impostazione nostalgica che richiama l’epoca delle inquadrature fisse e della gestione attenta delle risorse. Il gioco punta molto sull’atmosfera, su una narrazione ricca di lore e su personaggi profondi, offrendo inoltre finali multipli che incentivano la rigiocabilità.

L’esplorazione si svolge attraverso ambientazioni inquietanti riprese con telecamere fisse, mentre i combattimenti avvengono in prima persona, utilizzando armi demoniache dal sapore arcade. Una delle meccaniche centrali è l’uso del Third Eye, una sorta di “terzo occhio” che permette di vedere oltre la realtà, passare tra mondi differenti, scoprire segreti nascosti e risolvere enigmi ambientali.

La storia segue gli ultimi giorni di Michelle, una giovane donna vittima di una potente maledizione lanciata da un demone alla disperata ricerca d’amore. Nel tentativo di spezzare questo legame e sfuggire a un destino segnato, il giocatore esplorerà un quartiere londinese vivo e popolato da personaggi curiosi, le cui vite potranno essere aiutate o ostacolate dalle scelte compiute lungo il percorso.

Tra angeli, demoni e realtà che si sovrappongono, Sorry We’re Closed propone un’esperienza horror dal taglio narrativo marcato, capace di fondere suggestioni retrò e soluzioni moderne. Un’occasione particolarmente interessante per gli amanti del genere, soprattutto considerando che il titolo è disponibile gratuitamente solo per poche ore.

Come di consueto, per riscattare il gioco è sufficiente accedere a Epic Games Store entro domani e aggiungerlo alla propria libreria prima della scadenza dell’offerta. Poi ovviamente vi aggiorneremo per i regali che saranno rilasciati nei prossimi giorni.