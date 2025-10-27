Il rinvio di uno dei titoli più attesi per la nuova console Nintendo arriva come una doccia fredda per i fan, ma con una motivazione ben precisa. FromSoftware ha infatti deciso di posticipare al 2026 l'uscita di Elden Ring Tarnished Edition per Nintendo Switch 2, originariamente prevista entro la fine del 2025.
La ragione? La necessità di ottimizzare le prestazioni tecniche del gioco sulla piattaforma ibrida giapponese.
La software house nipponica, celebre per la sua attenzione maniacale ai dettagli e alla qualità dei propri prodotti, ha diffuso un comunicato in cui si scusa con i giocatori che attendevano con impazienza il lancio.
Il messaggio, sobrio ma chiaro, sottolinea come il lavoro prosegua a pieno ritmo, ma servano ulteriori mesi per garantire uno standard di performance all'altezza delle aspettative. Non è stata tuttavia fornita una finestra temporale più precisa all'interno del 2026, lasciando quindi nell'incertezza migliaia di appassionati.
La versione Tarnished Edition era stata presentata in grande stile durante un Nintendo Direct ad aprile scorso, suscitando enorme entusiasmo nella community.
Questo pacchetto completo includerà non solo il gioco base che ha conquistato critica e pubblico nel 2022, ma anche l'acclamata espansione Shadow of the Erdtree.
Come ciliegina sulla torta, FromSoftware aveva promesso contenuti esclusivi per questa edizione: una nuova armatura e la possibilità di personalizzare l'aspetto di Torrente, il fedele destriero che accompagna i giocatori nell'esplorazione dell'Interregno.
La decisione di rimandare il lancio non sorprende chi conosce la filosofia di FromSoftware, studio che ha sempre privilegiato la qualità rispetto alla puntualità. Portare un titolo tecnicamente impegnativo come Elden Ring su hardware portatile rappresenta una sfida non indifferente, considerando le dimensioni monumentali del mondo di gioco e la complessità degli scontri che caratterizzano l'esperienza.
La scelta di prendersi tempo aggiuntivo dimostra l'impegno dello studio giapponese nel garantire che la versione Switch 2 non sia un semplice port affrettato, ma un prodotto all'altezza delle altre versioni.
Nel frattempo, l'universo di Elden Ring continua ad espandersi attraverso Nightreign, lo spin-off multiplayer che sta ricevendo nuovi contenuti. È stata infatti lanciata da poco la modalità Deep of Night, pensata per i giocatori che cercano sfide ancora più ardue.
Questa nuova opzione trasforma il mondo di Limveld in un territorio ostile popolato da nemici più letali e pericolosi. A differenza della modalità standard, i giocatori non potranno scegliere i Nightlords ma dovranno attraversare molteplici livelli di profondità, ciascuno caratterizzato da difficoltà crescente e prove sempre più impegnative.