Il periodo natalizio continua a rivelarsi particolarmente generoso per i giocatori PC, e anche Steam si unisce alla festa con nuove occasioni da non lasciarsi sfuggire. In questi giorni, infatti, gli utenti della piattaforma Valve hanno la possibilità di aggiungere due giochi completi alla propria libreria senza spendere un euro, a patto di rispettare le scadenze fissate.

Non è una novità che dicembre sia uno dei mesi più ricchi di promozioni, ma il 2025 si sta dimostrando particolarmente favorevole sotto questo punto di vista. Tra sconti aggressivi e titoli regalati, i giocatori PC stanno vivendo una fine anno decisamente abbondante. L’unica vera regola da tenere a mente, quando si parla di giochi gratis su Steam, è una sola: una volta scaduta l’offerta, l’occasione è persa per sempre. Al contrario, se il titolo viene riscattato entro i termini, resterà nella libreria dell’utente in modo permanente.

Al momento sono due i giochi disponibili gratuitamente. Il primo è Toy Tinker Simulator, riscattabile fino al 21 dicembre alle ore 12:00 CST. Si tratta di un simulatore incentrato sulla riparazione di giocattoli, un tema che si sposa perfettamente con l’atmosfera delle festività natalizie. Il gioco ha ricevuto recensioni miste su Steam, ma resta un’esperienza curiosa e rilassante, soprattutto considerando che è possibile ottenerla a costo zero.

Il secondo titolo è Rat Quest, disponibile gratuitamente fino al 25 dicembre alle ore 12:00 CST. In questo caso parliamo di un platform 2D vecchia scuola, caratterizzato da un livello di sfida elevato: ogni errore può costringere il giocatore a ricominciare dall’inizio. Nonostante non sia un’esperienza adatta a tutti, Rat Quest vanta valutazioni positive e si rivolge a chi ama le sfide impegnative e punitive.

Vale la pena sottolineare che potrebbero arrivare altri giochi gratuiti nei prossimi giorni, man mano che ci si avvicina al Natale. Per questo motivo, il consiglio è quello di tenere d’occhio la sezione Steam dedicata alle promozioni, così da non perdere ulteriori occasioni per ampliare la propria collezione digitale senza alcuna spesa.

In sintesi, se siete utenti Steam e amate cogliere le opportunità gratuite, questo è il momento giusto per agire: due giochi sono pronti per essere riscattati, e il tempo a disposizione non è infinito.