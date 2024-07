Double Dragon Revive è ufficiale: il primo capitolo 3D svela il gameplay

Le indiscrezioni delle ultime ore sono state ufficialmente confermate: Double Dragon tornerà con un nuovo capitolo della saga, che sarà realizzato con grafica 3D.

Il nuovo titolo si chiamerà Double Dragon Revive e, come facilmente intuibile dal nome, intende a tutti gli effetti "riportare in vita" il leggendario picchiaduro a scorrimento arcade, con un nuovo stile di gioco più moderno.

Dopo il successo ottenuto con l'ottimo Double Dragon Gaiden (che trovate su Amazon) ci sarà dunque un'evoluzione della saga con il primo capitolo 3D: ad occuparsene sarà lo studio di sviluppo Yuke's, con la supervisione di Arc System Works che è proprietaria dell'IP.

L'annuncio è arrivato con la pubblicazione del primo trailer ufficiale, che ci mostra la grafica 3D e alcuni spezzoni di gameplay: lo troverete allegato qui di seguito.

Come svelato dalle prime indiscrezioni, l'uscita di Double Dragon Revive è stata confermata per il 2025, anche se al momento non abbiamo una data ufficiale più precisa.

Confermate anche le piattaforme di uscita: sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, non sembra essere ancora prevista un'uscita su Switch.

Tramite la pagina ufficiale su Steam, che trovate al seguente indirizzo, apprendiamo che il gameplay dovrebbe essere «più di un button-masher», chiedendo proprio come nel passato di studiare i tempi di attacco dei nemici per trovare la giusta strategia offensiva.

Il team di sviluppo ci annuncia anche diversi ritorni dalle avventure passate, dando la possibilità ai fan storici di affrontare nemici decisamente familiari.

Continueremo naturalmente a seguire gli sviluppi di questo ambizioso nuovo capitolo della saga e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Cogliamo l'occasione per sottolineare come la finestra di lancio generica nel 2025 segua il trend di tanti altri giochi in uscita per il prossimo anno: come ammesso perfino da Xbox, è una scelta strategica che diversi sviluppatori stanno adottando per evitare di scontrarsi con GTA 6.