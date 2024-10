Dark Souls, la trilogia in offerta speciale su Steam

Steam ha lanciato una promozione che farà tremare le mani ai giocatori più coraggiosi: la trilogia di Dark Souls è ora disponibile con sconti notevoli.

Chi conosce l’opera di FromSoftware (che trovate anche su Amazon) sa bene che non si tratta di semplici giochi, ma di veri e propri viaggi attraverso incubi plasmati da un design complesso e spietato, un mondo dove la sopravvivenza richiede pazienza e riflessi di ferro.

Dark Souls: Remastered si ripresenta con un comparto tecnico migliorato, ma il cuore dell’esperienza rimane intatto: l’oppressione delle terre di Lordran e la costante minaccia di morte, ora offerto a 19,99€.

Il secondo capitolo, Dark Souls II: Scholar of the First Sin, rivisita lo stesso universo, offrendo una difficoltà ricalibrata e la totalità dei contenuti scaricabili per chi non teme una nuova immersione nel caos, sempre a 19,99€.

E poi c’è Dark Souls III, il canto del cigno, che ha spinto la serie verso vette di gameplay e narrazione inedite, rendendolo l’epilogo perfetto di un’epopea destinata a rimanere impressa a fuoco nella memoria dei giocatori. Anche in questo caso, il prezzo è scontato del 50% e quindi proposto a 29,99€.

La Deluxe Edition, che comprende anche il Season Pass con tutti i DLC, costa 42,49€ invece di 84,98€, mentre il Season Pass da solo vi costerà 12,49€ invece di 24,99€.

Questa offerta su Steam non è solo un'opportunità di acquisto: è un invito a sfidare te stesso, a calarti in una dimensione dove ogni passo potrebbe essere l’ultimo e ogni vittoria è guadagnata con sudore e sangue.

Una celebrazione del tormento che milioni di giocatori hanno già vissuto, e che altri ancora potrebbero finalmente scoprire, grazie ai prezzi scontati.

Se siete pronti a far parte di questa impresa leggendaria, non attendete troppo: l’offerta non durerà per sempre.

Parlando del genere di appartenenza, sono sempre più i giochi action che adottano una o più meccaniche prese dai soulslike: ma è un bene oppure rischiamo solo una saturazione senza idee? Ne abbiamo parlato nel nostro articolo speciale.