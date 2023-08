Cuffie Logitech G Pro X ora in sconto del 27% su Amazon

I videogiochi non sarebbero coinvolgenti allo stesso modo, se non ci si godesse anche il comparto audio: ogni passo, ogni voce e ogni momento della colonna sonora fanno parte dell'esperienza a trecentosessanta gradi così come gli sviluppatori l'hanno concepita – e dotarsi di un buon sistema per godersi tutto questo è un passo fondamentale.

Se siete tra i videogiocatori e le videogiocatrici che apprezzano giocare con delle cuffie gaming, vi segnaliamo che in questo momento potete trovare su Amazon le ottime Logitech G Pro X con un importante taglio di prezzo rispetto al costo di listino.

Le cuffie, pensate per l'uso cablato (quindi niente peso extra dalla batteria o preoccupazione che possano scaricarsi), sono proposte con uno sconto del 27%, il che significa che potete portarle a casa spendendo solo 99 euro rispetto ai 134,99 euro normalmente previsti di listino.

Essendo dotate di cavo e quindi di jack da 3,5mm, le cuffie sono compatibili con qualsiasi console e con PC (ma anche con dispositivi mobile, a patto che abbiano una porta jack per collegarle). Sono inoltre dotate di tecnologia Surround 7.1, che potrete godervi attraverso gli ampi driver da 50 mm.

Per il massimo del comfort, le Logitech G Pro X sono dotate di padiglioni in memory foam e di un'anima con fascia in acciaio che le rende molto solide, ma anche adattabili alle dimensioni della vostra testa. Nella confezione trovate anche due diversi cavi (uno da 2 metri e uno da 1,5 metri), in modo da utilizzare quello più comodo a seconda della prossimità con la vostra piattaforma da gioco.

A completare il tutto abbiamo anche un microfono rimovibile firmato dagli specialisti di Blue (di recente acquisiti da Logitech con tutta la loro linea di microfoni), che permette di ottenere il massimo possibile anche dalle chat vocali.

Se volete portarvi a casa una cuffia affidabile e di qualità spendendo una cifra assolutamente accessibile, insomma, questa è un'opzione più che valida – e duratura nel tempo: personalmente ho il modello di precedente generazione e lo uso ancora dopo molti molti anni, con l'unico problema che è stato nell'invecchiamento estetico dei padiglioni, comunque ancora funzionanti alla grande.

Per 99 euro, dovreste farci più di un pensierino.