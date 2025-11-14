Il celebre studio di sviluppo Crystal Dynamics, noto per aver dato vita alle avventure moderne di Lara Croft, si trova nuovamente a fronteggiare una drastica riduzione del personale.

L'azienda ha confermato il licenziamento di circa trenta dipendenti distribuiti tra diversi reparti e progetti in corso. Si tratta del quarto taglio significativo alla forza lavoro in appena due anni, un dato che evidenzia le difficoltà strutturali che lo studio sta attraversando.

La decisione è stata presentata come parte di una riorganizzazione strategica volta a "ristrutturare l'azienda e il business per la prossima generazione". Secondo le dichiarazioni ufficiali rilasciate giovedì scorso, i licenziamenti servirebbero a ottimizzare lo sviluppo del nuovo capitolo della serie Tomb Raider, considerato il progetto di punta dello studio, e a rimodellare l'intera struttura aziendale per la creazione di nuovi titoli futuri.

Prodotto in caricamento

La serie di tagli al personale ha avuto inizio nel settembre 2023, quando Crystal Dynamics aveva già annunciato una prima ondata di licenziamenti nell'ambito di sforzi di ristrutturazione interna. Appena sei mesi dopo, nel marzo di quest'anno, altri diciassette dipendenti avevano perso il lavoro.

Lo studio aveva giustificato anche quella decisione con la necessità di "allineare le attuali esigenze aziendali e il successo futuro dello studio".

L'ultima riduzione della forza lavoro prima di questa era avvenuta ad agosto, in coincidenza con la cancellazione del reboot di Perfect Dark da parte di Microsoft. Crystal Dynamics stava collaborando allo sviluppo di quel progetto, e l'interruzione improvvisa dei lavori aveva generato immediate ripercussioni occupazionali.

La cancellazione del progetto Microsoft aveva quindi innescato una reazione a catena che ha portato a un ulteriore ridimensionamento dell'organico.

Nel comunicato ufficiale, lo studio ha voluto ringraziare i dipendenti colpiti dai licenziamenti: "Crystal ringrazia profondamente tutti coloro che sono stati interessati per il loro incredibile talento, il duro lavoro e la dedizione, che hanno contribuito a plasmare lo studio in così tanti modi".

L'azienda ha inoltre assicurato il proprio impegno a offrire risorse complete e sostegno durante questa fase di transizione professionale per le persone licenziate.

Il contesto in cui si inseriscono questi licenziamenti riguarda anche la partnership annunciata nel dicembre 2022 con Amazon, che pubblicherà il prossimo capitolo di Tomb Raider sviluppato proprio da Crystal Dynamics. Nonostante questo accordo con uno dei colossi tecnologici mondiali, lo studio continua a trovarsi in una situazione di instabilità che si riflette nelle ripetute riduzioni del personale.

La collaborazione con Amazon rappresenta un cambio per il franchise, tradizionalmente legato ad altri publisher, ma evidentemente non è stata sufficiente a garantire la stabilità occupazionale all'interno dello studio californiano.

La situazione di Crystal Dynamics rispecchia le difficoltà che attraversano molti studi di sviluppo videoludico, stretti tra costi di produzione crescenti, progetti cancellati e la necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Il settore videoludico ha visto negli ultimi due anni migliaia di licenziamenti in tutto il mondo, colpendo anche studi storici e prestigiosi come quello responsabile delle avventure dell'archeologa più famosa del mondo digitale.