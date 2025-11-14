Avatar di Tyrael87 9
Ancora.....
Avatar di Ospite Lag Mind #348
Dovrebbero pensare a riprendere in mano la Legacy of Kain per tentare un nuovo rilancio.
Avatar di LeoThePlayer
Provo ad indovinare: i licenziati e licenziate sono fuori forma, effemminati o maschiacci ed hanno capelli di tutti i colori, prevalentemente rosa e blu ed alcune sfoggiano addirittura il taglio stile lobotomia cerebrale😁
Se ci ho preso la chiamerei buona pulizia.
Avatar di Ospite Pro Mage #867
tomb raider è una serie vecchia per nostalgici. Io farei una trama tipo il mio nome è nessuno di Sergio Leone.
Avatar di Ospite MMO_Chief #272
"tomb Raider è una serie vecchia" procedere proponendo la trama di un film del '73
Avatar di Ospite Bot_Chief #417
Jack, eroe del vecchio West ormai tramontato, sogna di partire per l'Europa. Nessuno, giovane rappresentante dei nuovi eroi, non può permettere che un mito sparisca in modo così anonimo e trascina Jack in un'impresa quasi folle: battere una banda di centocinquanta uomini tutti dediti al brigantaggio

metici lara vecchia, una sua fan e un ultima impresa grandiosa da compiere e funzionerebbe
Avatar di Tyrael87
il taglio stile lobotomia cerebrale
Io quel taglio l'ho sempre definito "tipo pornodiva moderna stratatuata":lol:
