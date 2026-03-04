Quando mancano poco più di due settimane al lancio di un videogioco e i numeri sulle liste dei desideri continuano a salire in modo così sostenuto, è lecito aspettarsi che qualcosa di importante stia per accadere nel mondo dell'intrattenimento digitale.

Crimson Desert, il nuovo action GDR open world sviluppato da Pearl Abyss, ha appena superato la soglia dei 3 milioni di wishlist complessivi tra Steam, PlayStation Store e Xbox Store, un risultato che fotografa con chiarezza il livello di attesa del pubblico. Il gioco è atteso il 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Pearl Abyss è uno studio sudcoreano già noto agli appassionati del genere per Black Desert Online, l'MMO open world che ha raccolto negli anni una community fedele e numerosa a livello globale.

Crimson Desert rappresenta però un passo diverso: non è un seguito né un'espansione, ma una nuova IP pensata per il mercato delle console di nuova generazione e del PC, con un'impostazione da action GDR in mondo aperto che ricorda, almeno nelle ambizioni, produzioni del calibro di The Witcher o di certi titoli FromSoftware.

I dati condivisi direttamente dal team di sviluppo sui propri canali social raccontano una crescita accelerata nelle ultime settimane.

Appena un mese fa il contatore si era fermato a quota 2 milioni: il salto di un milione in trenta giorni suggerisce che le anteprime più recenti, i nuovi trailer e le informazioni rilasciate dagli sviluppatori abbiano avuto un impatto concreto sulla percezione del progetto da parte del pubblico.

Dalla lista dei desideri all'acquisto effettivo, però, ce ne passa.

È una distinzione che vale la pena sottolineare: aggiungere un gioco alla propria wishlist su Steam o su PlayStation Store è un gesto semplice, quasi automatico, che non implica necessariamente l'intenzione di acquistare il prodotto al lancio.

Detto questo, per una nuova IP che non può contare sulla spinta di un franchise consolidato né su un brand già affermato nel mercato dei giochi single player, raggiungere 3 milioni di wishlist prima ancora di arrivare sugli scaffali digitali rappresenta un segnale incoraggiante.

L'entusiasmo della community online è tangibile, ma le attese alte portano con sé anche il rischio di una delusione altrettanto marcata, come insegna la storia recente di più di un titolo atteso con grande fermento.

Crimson Desert sarà chiamato a rispondere a domande concrete: la varietà del combat system, la qualità della narrativa, la tenuta tecnica su console e la longevità dei contenuti sono i parametri su cui i giocatori misureranno il giudizio definitivo.