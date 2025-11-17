Il servizio in abbonamento di Microsoft si prepara a salutare cinque titoli nel giro di pochi giorni, e tra questi spiccano tre giochi di ruolo di grande richiamo che gli abbonati dovranno acquistare se vorranno continuare a giocarci oltre la fine di novembre.

L'annuncio è arrivato attraverso l'app mobile ufficiale di Xbox, confermando che il 30 novembre 2025 sarà l'ultimo giorno per accedere a questi giochi tramite il catalogo Game Pass. Si tratta di un colpo non indifferente per chi stava ancora affrontando i corposi contenuti dei due capitoli di Octopath Traveler o esplorando le oscure lande di Lords Of The Fallen.

I tre RPG in uscita rappresentano esperienze molto diverse tra loro ma accomunate da un'identità fortemente action o strategica. Octopath Traveler e il suo seguito Octopath Traveler 2, entrambi sviluppati da Square Enix, sono JRPG dalla direzione artistica distintiva che mescola pixel art 2D e effetti 3D, con un sistema di combattimento a turni stratificato e otto protagonisti dalle storie intrecciate. Chi ha iniziato una di queste avventure sa bene che si tratta di titoli che richiedono decine di ore per essere completati, rendendo la loro rimozione particolarmente critica per chi era ancora a metà del percorso.

Dall'altra parte, Lords Of The Fallen è un action-RPG souls-like che ha saputo ritagliarsi una sua identità nel genere grazie alla meccanica di passaggio tra mondo dei vivi e dei morti, offrendo sfide impegnative e un comparto tecnico di tutto rispetto su console e PC.

A completare il quintetto di uscite troviamo SteamWorld Build, un city builder con elementi strategici ambientato nell'universo steampunk western di SteamWorld, e Barbie Project Friendship, titolo più casual rivolto a un pubblico giovane. Tutti e cinque i giochi lasceranno il catalogo Game Pass sia su console Xbox che su PC, interessando quindi l'intera base utenti del servizio indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Come da prassi consolidata, gli abbonati che desiderano mantenere questi giochi nella propria libreria potranno approfittare dello sconto riservato ai membri Game Pass per acquistarli definitivamente.

La percentuale minima garantita è del 20%, ma storicamente Microsoft tende ad aumentare le riduzioni nei giorni immediatamente precedenti alla rimozione, quindi chi non ha fretta potrebbe attendere gli ultimi giorni di novembre per strappare un prezzo ancora più conveniente. Considerando che si parla di RPG venduti tipicamente a prezzo pieno tra i 40 e i 60 euro, anche un 20% rappresenta un risparmio significativo.

La rotazione del catalogo Game Pass continua a essere uno degli aspetti più discussi del servizio: se da un lato permette di scoprire continuamente nuovi titoli, dall'altro costringe i giocatori a fare i conti con il proprio backlog e a decidere rapidamente quali esperienze meritano di essere completate prima della scadenza.

Nel caso di JRPG come gli Octopath Traveler, che possono facilmente superare le 50-60 ore per un completamento approfondito, il margine per concludere tutto prima della rimozione è praticamente nullo per chi non li ha già iniziati.