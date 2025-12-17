Il franchise di Call of Duty potrebbe prepararsi a compiere un salto nel vuoto con il capitolo previsto per il 2027. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti specializzati, Sledgehammer Games starebbe lavorando a un progetto completamente slegato dalle saghe consolidate che hanno caratterizzato la serie negli ultimi anni. Niente Black Ops, niente Modern Warfare, niente volti familiari: solo un'esperienza inedita che segnerebbe una rottura netta con la tradizione del brand.

L'ambientazione temporale scelta rappresenterebbe già di per sé una novità interessante. Il periodo compreso tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio è rimasto finora relativamente inesplorato dalla serie, offrendo potenzialmente uno scenario ricco di conflitti e tensioni geopolitiche poco sfruttate nei videogiochi bellici.

Si tratterebbe di un'epoca di transizione, con tecnologie militari in rapida evoluzione e dinamiche globali ancora distanti dall'era moderna ma già lontane dalla Guerra Fredda.

La fonte di queste rivelazioni è Ghost of Hope, leaker diventato particolarmente attivo nelle ultime ore. Lo stesso personaggio si è reso protagonista di altri leak riguardanti il capitolo del 2026, spingendosi persino a confrontarsi direttamente con Infinity Ward sulla credibilità delle proprie informazioni.

Una posizione audace che ha attirato l'attenzione della comunità, anche se naturalmente si tratta di indiscrezioni non confermate da fonti ufficiali.

Un'era inesplorata tra tecnologia analogica e digitale

Sul fronte del gameplay, emergono dettagli frammentari ma intriganti. Il sistema di Omnimoviment farebbe ritorno, seppur modificato rispetto alle iterazioni precedenti: sparisce lo sprint tattico, suggerendo un approccio diverso alla mobilità del personaggio.

Le meccaniche di gioco potrebbero inoltre recuperare elementi nostalgici come il Pick 10, sistema di personalizzazione che ha lasciato il segno nei capitoli passati, e la modalità Gun Game, apprezzata dai giocatori più competitivi.

Una nota dolente per gli appassionati riguarda invece la modalità Zombies, componente che negli anni ha conquistato una fanbase fedele e appassionata.

Secondo le voci circolate, questo capitolo ne sarebbe sprovvisto, scelta che rappresenterebbe un'ulteriore conferma della volontà di differenziare radicalmente questo progetto dall'identità consolidata della serie. La decisione potrebbe deludere molti, ma rientrerebbe nella logica di un reboot completo dell'esperienza.

Call of Duty ha sempre mantenuto una certa autonomia narrativa tra i vari capitoli, permettendo ai giocatori di affrontare ogni titolo senza necessariamente conoscere la storia pregressa. Tuttavia, i franchise come Modern Warfare e Black Ops hanno costruito nel tempo universi narrativi riconoscibili, con personaggi iconici e trame interconnesse.

Il progetto del 2027 rappresenterebbe invece un azzardo: ripartire da zero, senza la rete di sicurezza rappresentata da personaggi consolidati o scenari familiari. Resta da vedere se questa scelta strategica si rivelerà vincente o se il pubblico preferirebbe mantenere i legami con le sotto-serie già apprezzate.