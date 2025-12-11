Il lancio a sorpresa di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 si è trasformato in un incubo tecnico per Bethesda. Appena ventiquattro ore dopo il rilascio simultaneo all'annuncio, la community ha sommerso i canali ufficiali di lamentele riguardanti problematiche di performance che rendono l'esperienza praticamente ingiocabile per molti utenti.

Un'operazione che doveva celebrare l'arrivo della nuova console Nintendo si è rivelata un disastro di ottimizzazione, con l'input lag e il frame rate bloccato a 30 FPS che stanno facendo discutere l'intera community videoludica.

La situazione è talmente grave che su Reddit è esploso un thread con migliaia di upvote che definisce il port "un disastro completo". I giocatori lamentano un ritardo nell'input che può arrivare fino a un secondo intero tra il movimento dell'analogico e la risposta su schermo del personaggio.

Un utente ha descritto la situazione come "peggiore dell'online di Smash Bros", un paragone che nella community Nintendo equivale a dichiarare un gioco completamente rotto dal punto di vista della reattività dei comandi.

Il confronto più impietoso arriva dal raffronto con Cyberpunk 2077, titolo tecnicamente ben più esigente e recente che su Switch 2 gira a 40 FPS con ambienti graficamente superiori.

La discrepanza ha alimentato speculazioni su quanto poco effort sia stato messo nell'ottimizzazione di questo ennesimo porting di Skyrim, gioco ormai tredicenne che continua a essere riproposto su ogni piattaforma immaginabile. Un secondo post Reddit con oltre 2.400 upvote mostra video inequivocabili del problema, documentando l'abissale latenza tra input e azione.

Bethesda ha rapidamente riconosciuto il problema attraverso il proprio sito di supporto ufficiale, pubblicando una FAQ dedicata che recita: "Stiamo investigando segnalazioni di problemi di performance su Nintendo Switch con The Elder Scrolls V: Skyrim dopo l'aggiornamento Anniversary Edition".

La risposta ufficiale del publisher ammette l'esistenza del problema ma non fornisce tempistiche per una patch correttiva, limitandosi a invitare gli utenti a iscriversi alla pagina per ricevere aggiornamenti e a compilare il modulo di feedback.

Dal punto di vista commerciale, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition viene venduto a 59,99 euro su Switch 2, mentre chi possiede già la Anniversary Edition su Switch originale può effettuare l'upgrade per giocare su entrambe le console al prezzo di 19,99 euro. Il pacchetto include il gioco base e le tre espansioni ufficiali: Dawnguard, Dragonborn e Hearthfire.

Sulla carta, la versione Switch 2 dovrebbe offrire risoluzione migliorata, tempi di caricamento ridotti, ottimizzazione delle performance, supporto mouse per i Joy-Con 2, controlli motion, compatibilità Amiibo e altre migliorie rispetto alla versione per console originale.