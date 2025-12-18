I giocatori PC hanno pochissimo tempo a disposizione per approfittare del nuovo regalo natalizio dell’Epic Games Store. A partire dal 18 dicembre, la piattaforma ha reso disponibile gratuitamente Jotunnslayer: Hordes of Hel, ma con una particolarità importante rispetto alle solite promozioni: il titolo potrà essere riscattato solo per 24 ore, prima di lasciare spazio a un nuovo gioco misterioso.

La promozione arriva subito dopo una delle offerte più clamorose degli ultimi anni. Tra l’11 e il 18 dicembre, Epic ha infatti regalato Hogwarts Legacy, il gioco più venduto del 2023, segnando uno dei momenti più alti della tradizionale iniziativa natalizia dello store. Conclusa quella parentesi, il testimone è passato al titolo di Games Farm, che resterà disponibile fino alle 17:00 CET del 19 dicembre.

Jotunnslayer: Hordes of Hel è un action roguelite fortemente ispirato al filone dei cosiddetti horde survivor, un genere reso popolare da titoli come Vampire Survivors. Il gameplay ruota attorno al controllo di un singolo personaggio, chiamato a sopravvivere a ondate sempre più dense di nemici, accumulando potenziamenti casuali che, partita dopo partita, possono trasformarsi in combinazioni devastanti capaci di riempire lo schermo di effetti e danni.

L’ambientazione pesca a piene mani dalla mitologia norrena: le abilità principali vengono presentate come benedizioni divine, mentre l’estetica e i nemici richiamano un immaginario cupo e violento. Il gioco ha debuttato in early access all’inizio dell’anno, per poi arrivare alla versione 1.0 il 3 settembre, rendendolo uno dei titoli più recenti mai offerti gratuitamente da Epic, al netto delle uscite al day one.

La scelta di Jotunnslayer come gioco del 18 dicembre ha anche avuto un effetto collaterale: ha smentito definitivamente un recente leak che circolava sui social cinesi e che prometteva una line-up natalizia semplicemente irreale, con nomi come Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human e Terraria. Dal momento che il leak indicava Jurassic World Evolution 2 come titolo di oggi, è ormai chiaro che quelle informazioni fossero troppo belle per essere vere.

Questo non significa però che Epic abbia esaurito le sorprese. Negli anni passati, il giveaway natalizio ha incluso giochi di altissimo profilo come Death Stranding, Alien: Isolation, Cities: Skylines e Marvel’s Guardians of the Galaxy. La promozione proseguirà fino alla fine di dicembre, con un nuovo gioco gratuito ogni giorno, mentre il primo giveaway settimanale del 2026 partirà il 1° gennaio.

In breve: chi è interessato a Jotunnslayer: Hordes of Hel farebbe bene a muoversi in fretta. Tra meno di 24 ore, l’occasione svanirà e lascerà il posto all’ennesimo mistero natalizio firmato Epic Games Store.